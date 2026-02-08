Τα ανοιχτά προγράμματα χρηματοδότησης για επιχειρηματικές ομάδες

Ποιες είναι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων για το Visa Innovation Program Europe, το The People's Trust και το EnvolveXL.

Οι πρώτοι μήνες του 2026 διαμορφώνουν ένα πυκνό και σαφές τοπίο ευκαιριών για νεοφυείς επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις και φιλόδοξους ιδρυτές που επιδιώκουν να μετατρέψουν την ιδέα σε βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Με ανοιχτές προθεσμίες, συγκεκριμένα κριτήρια και έμφαση στην πρόσβαση σε κεφάλαια, δίκτυα και καθοδήγηση, τρία διαφορετικά προγράμματα, το Visa Innovation Program Europe, το The People's Trust και το EnvolveXL, συγκροτούν ένα πλαίσιο ουσιαστικής υποστήριξης για διαφορετικά στάδια επιχειρηματικής ωρίμανσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, όπως ανακοινώθηκε, άνοιξαν οι αιτήσεις για τον όγδοο κύκλο του Visa Innovation Program Europe (VIPE), με καταληκτική ημερομηνία την 1η Μαρτίου. Η φόρμα συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του προγράμματος και απευθύνεται σε fintech startups που μπορούν να προσφέρουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στους συνεργάτες της Visa. Στόχος του προγράμματος είναι να εντοπίσει εταιρείες με ώριμες καινοτόμες λύσεις και να τους προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής στο Selection Day, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο.

Το Visa Innovation Program Europe λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας για αναδυόμενες fintech startups, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, την ενίσχυση της πρότασης αξίας τους και τη διασύνδεσή τους με τη Visa και το εκτεταμένο δίκτυο πελατών και συνεργατών της. Μέσα από το πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες εταιρείες αποκτούν πρόσβαση σε κορυφαίους οργανισμούς και ευκαιρίες proof-of-concept, με στόχο την επιτάχυνση της πορείας των λύσεών τους προς την αγορά.

Στο VIPE 2026 συμμετέχει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών που περιλαμβάνει τράπεζες, ιδρύματα πληρωμών, εμπορικές επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Eleven Ventures και την Endeavor Greece. Κάθε χρόνο, περίπου 10 έως 12 startups επιλέγονται για να συμμετάσχουν, ενώ έξι από αυτές προκρίνονται στο Selection Day. Οι φετινές θεματικές ενότητες επικεντρώνονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και το εμπόριο μέσω ψηφιακών βοηθών (Agentic Commerce), στις επιχειρηματικές λύσεις και την κίνηση κεφαλαίων, καθώς και στο Open Banking και τα δεδομένα.

Όπως δήλωσε η Sevi Vassileva, γενική διευθύντρια της Visa για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ, η καινοτομία είναι το κλειδί για την ανάπτυξη στον κόσμο των πληρωμών, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα δίνει στις νεοφυείς επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συνεργαστούν με τη Visa και το δίκτυο συνεργατών της. Από την πλευρά της Eleven Ventures, ο Daniel Tomov ανέφερε ότι η όγδοη σεζόν του προγράμματος ξεκίνησε με έντονη δυναμική, ενώ ο Παναγιώτης Καραμπίνης, Managing Director της Endeavor Greece, τόνισε ότι το VIPE επιταχύνει τη συνεργασία και τη μετάβαση των startups στη φάση ανάπτυξης.

Από το 2019 έως σήμερα, το Visa Innovation Program Europe έχει διεξαχθεί σε 15 χώρες, λαμβάνοντας περισσότερες από 1.700 αιτήσεις. Περίπου 250 fintechs έφτασαν στο τελικό στάδιο αξιολόγησης, ενώ περισσότερες από 140 εταιρείες επιλέχθηκαν για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Συνολικά, έχουν προσφερθεί πάνω από 1.500 ώρες καθοδήγησης και περισσότερες από 750 συστάσεις σε συνεργάτες της Visa, οδηγώντας σε πάνω από 110 επιτυχημένες συνεργασίες. Οι startups που θα προκριθούν στην επόμενη φάση θα ενημερωθούν στις αρχές Μαρτίου, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο με το Visa Innovation Program Europe Summit.

Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, το The People's Trust του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης συνεχίζει το 2026 τη στήριξη της ελληνικής μικροεπιχειρηματικότητας. Ο ιδιωτικά χρηματοδοτούμενος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός προσφέρει χρηματοδότηση έως 15.000 ευρώ σε νέες μικρές επιχειρήσεις που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Παράλληλα, οι ωφελούμενοι εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης, με πρόσβαση σε μέντορες, εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων και εργαλεία ενδυνάμωσης. Από το 2016 έως σήμερα, το The People's Trust έχει στηρίξει περισσότερους από 830 ανθρώπους, δημιουργώντας περισσότερες από 1.850 θέσεις εργασίας. Μόνο το 2025 εγκρίθηκαν χρηματοδοτήσεις ύψους 924.600 ευρώ σε 72 νέες επιχειρήσεις, με 120 νέες θέσεις εργασίας. Η υποβολή αιτήσεων, καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και τα κριτήρια επιλογής, είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.thepeoplestrust.org/aitisi

Ιδιαίτερη βαρύτητα για ομάδες πρώιμου σταδίου έχει το πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης EnvolveXL, με καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων την 15η Φεβρουαρίου 2026. Το EnvolveXL αποτελεί τη ναυαρχίδα δράσεων του Envolve Entrepreneurship και απευθύνεται σε ομάδες που βρίσκονται στο μεταβατικό στάδιο από την ιδέα στην αγορά. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση του Libra Philanthropies και προσφέρει εξειδικευμένη καθοδήγηση από κορυφαίους επαγγελματίες, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά workshops, πρόσβαση σε διεθνές δίκτυο επενδυτών και ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Στον τρίτο κύκλο του EnvolveXL θα ενταχθούν 20 καινοτόμες επιχειρήσεις πρώιμου σταδίου, με δυνατότητες χρηματοδότησης που φτάνουν έως τις 265.000 ευρώ. Όπως δήλωσε ο Managing Director του Envolve Entrepreneurship, Αλέξανδρος Νούσιας, με την ολοκλήρωση της πρόσφατης περιοδείας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Λονδίνο, οι ενδιαφερόμενες ομάδες έχουν ακόμα τον απαραίτητο χρόνο μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα και να υποβάλουν επιτυχώς την αίτηση συμμετοχής τους.

Σε συγκεντρωτικό επίπεδο, το Envolve έχει συμβάλει, μέσω του κεντρικού του προγράμματος, EnvolveXL, αλλά και του προάγγελού του, το Envolve Award Greece, στην ανάπτυξη 47 επιχειρήσεων, επενδύοντας περισσότερα από 6,2 εκατομμύρια ευρώ στην οικονομία και προσελκύοντας επιπλέον 330 εκατομμύρια ευρώ από διεθνείς επενδυτές, ενώ παράλληλα οι θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί, ξεπερνούν τις 2.200. Ταυτόχρονα, ο οργανισμός έχει στο χαρτοφυλάκιό του επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, ενισχύοντας σε παγκόσμιο επίπεδο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη σύνδεση της καινοτομίας με την πραγματική οικονομία.

Σε μια περίοδο όπου η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθοδήγηση και δίκτυα παραμένει κρίσιμη για τη βιωσιμότητα νέων εγχειρημάτων, τα ανοιχτά προγράμματα του 2026 διαμορφώνουν ένα σαφές πλαίσιο ευκαιριών για ομάδες σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ