Ειδήσεις | Ελλάδα

Τρύπα από τη μολότοφ στη στολή του αστυνομικού που τραυματίστηκε στα επεισόδια στο ΑΠΘ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τρύπα από τη μολότοφ στη στολή του αστυνομικού που τραυματίστηκε στα επεισόδια στο ΑΠΘ
Θα το φωνάζουμε συνέχεια ότι επρόκειτο για δολοφονικές επιθέσεις, αναφέρει ο πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Τσαϊρίδης.

Φωτογραφία με τη στολή του αστυνομικού που δέχθηκε τη βόμβα μολότοφ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα ξημερώματα του Σαββάτου και του προκάλεσε εγκαύματα στο πρόσωπο και τον αυχένα, δημοσιοποίησε με ανάρτηση του σε γνωστό κοινωνικό δίκτυο ο πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Τσαϊρίδης. Όπως γράφει ο κ. Τσαϊρίδης στη στολή του συναδέλφου του που διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, άνοιξε «ολόκληρη τρύπα στην στολή ενώ φορούσε θώρακα και κάηκε η μπλούζα που φορούσε από κάτω !».

«Θα το φωνάζουμε συνέχεια ότι επρόκειτο για δολοφονικές επιθέσεις και πρέπει η αστυνομία να εξελιχθεί στην αντιμετώπιση αυτών των δολοφόνων με την χρήση εκτοξευτήρων ελαστικών βλημάτων, εκτοξευτήρων σφαιριδίων χρώματος ώστε σε αντίστοιχες περιπτώσεις οι προσαγωγές να μετατρέπονται σε συλλήψεις με αποδεικτικά στοιχεία», σημειώνει ο ο πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης. «Δεν νοείται σύγχρονη αστυνομία χωρίς σύγχρονα μέσα», καταλήγει ο κ. Τσαϊρίδης.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο κ. Τσαϊρίδης, ο αστυνομικός που νοσηλεύεται «εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, το πιθανότερο είναι τη Δευτέρα να πάρει εξιτήριο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Από το «no hire - no fire» στο κύμα απολύσεων στην Ελλάδα το β' εξάμηνο 2025

Πρόσληψη 1.490 διοικητικών υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μισθό από 5.010 ευρώ

Αγρο-φωτοβολταϊκά: Από Μάρτιο οι αιτήσεις – «Ζεστοί» οι παραγωγοί

tags:
Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider