Κίνα: Τουλάχιστον επτά νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο στην επαρχία Σανσί

Τα βιομηχανικά ατυχήματα είναι συχνά στην Κίνα λόγω πλημμελών μέτρων ασφαλείας.

Τουλάχιστον επτά νεκροί και ένας αγνοούμενος είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε χθες Σάββατο σε εργοστάσιο στη βόρεια Κίνα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε εργοστάσιο της εταιρείας βιοτεχνολογίας Jiapeng, η οποία εδρεύει στην κομητεία Σανίν, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά του Πεκίνου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, ενώ τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Στα τέλη Ιανουαρίου, εννέα άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας έκρηξης σε χαλυβουργείο στην Εσωτερική Μογγολία.

