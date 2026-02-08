Ιαπωνία: Η Τακαΐτσι κερδίζει τις εκλογές - Αναμένεται θετική αντίδραση της αγοράς

Το χρηματιστήριο πιστεύει πραγματικά στην Τακαΐτσι, οπότε η μεγάλη νίκη της θα είναι καλά νέα για τις μετοχές όταν ανοίξουν οι αγορές τη Δευτέρα, αναφέρουν αναλυτές.

Οι ευμετάβλητες χρηματοπιστωτικές αγορές της Ιαπωνίας καλούνται πλέον να διαχειριστούν μια νέα πραγματικότητα, με την πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι να βρίσκεται σταθερά στο τιμόνι μετά την διαφαινόμενη ευρεία νίκη στις κάλπες την Κυριακή, η οποία της δίνει ισχυρή εκλογική εντολή για την επανεκκίνηση της οικονομίας μέσω αναθέρμανσης. Το συντηρητικό Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) της Τακαΐτσι και το συμμαχικό της Κόμμα της Καινοτομίας (λαϊκιστική κεντροδεξιά) αναμένεται να κερδίσουν τουλάχιστον 310 από τις 465 έδρες.

Το ερώτημα για τους επενδυτές είναι κατά πόσο η εκλογική δυναμική της Τακαΐτσι θα την ωθήσει να διευρύνει τις φιλοδοξίες της για μέτρα τόνωσης ή αν, αντίθετα, της προσφέρει το πολιτικό περιθώριο να προχωρήσει με μεγαλύτερη προσοχή.

Από τότε που ξεκίνησε η άνοδος της προς την ανάληψη της πρωθυπουργίας - ως η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας - τον Οκτώβριο, το λεγόμενο «trade της Τακαΐτσι» έχει ωθήσει τις εγχώριες μετοχές σε ιστορικά υψηλά, ενώ ταυτόχρονα έχει προκαλέσει απότομη πώληση των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων και του γιεν.

Οι ψηφοφόροι αψήφησαν τις σφοδρές χιονοπτώσεις στο Τόκιο και σε άλλα μέρη της Ιαπωνίας για να δώσουν την πιο αποφασιστική νίκη στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Τακαΐτσι από το 1996.

«Το χρηματιστήριο πιστεύει πραγματικά στην Τακαΐτσι, οπότε η μεγάλη νίκη της θα είναι καλά νέα για τις μετοχές όταν ανοίξουν οι αγορές τη Δευτέρα», δήλωσε ο Κρις Σικλούνα, επικεφαλής έρευνας της Daiwa Capital Markets Europe.

Η Τακαΐτσι, ένθερμη υποστηρίκτρια των πολιτικών τόνωσης της οικονομίας «Abenomics» του εκλιπόντος πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε, έχει δεσμευτεί για μια ενεργητική δημοσιονομική πολιτική, η οποία θα χρηματοδοτηθεί σε μεγάλο βαθμό μέσω έκδοσης ομολόγων.

Ανέλαβε την εξουσία σε μια περίοδο χαμηλής ισχύος και δημοφιλίας για το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της, το οποίο έχει κυβερνήσει την Ιαπωνία για το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολεμικής περιόδου, γεγονός που την υποχρέωσε να διαπραγματευτεί με κόμματα της αντιπολίτευσης με ακόμη πιο φιλελεύθερες δημοσιονομικές πλατφόρμες.

«Τα θεμέλια της κυβέρνησης θα γίνουν πολύ πιο σταθερά, διευκολύνοντας τη διαμόρφωση προσδοκιών γύρω από την προώθηση της οικονομικής πολιτικής», δήλωσε ο Κότα Σουζούκι, στρατηγικός αναλυτής της Nomura Asset Management. «Καθώς δεν θα υπάρχει πλέον ανάγκη να επιδιώκεται ενεργά η συνεργασία της αντιπολίτευσης, θα μειωθεί και η πίεση για δημοσιονομική επέκταση τύπου «παροχών»».

Με τις δημοσκοπήσεις να προεξοφλούν ήδη μια σαρωτική νίκη του LDP, ο βασικός δείκτης της Ιαπωνίας, Nikkei 225, κατέγραψε την Τρίτη ιστορικό υψηλό στις 54.782,83 μονάδες. Μεγάλοι κερδισμένοι το τελευταίο διάστημα είναι κλάδοι όπως η άμυνα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα μικροτσίπ, τους οποίους η Τακαΐτσι έχει ξεχωρίσει για στοχευμένες επενδύσεις.

Ωστόσο, οι προοπτικές για αυξημένες κρατικές δαπάνες έχουν αναστατώσει τους επενδυτές, που ήδη ανησυχούν για το βάρος του ιαπωνικού δημόσιου χρέους - το μεγαλύτερο στον ανεπτυγμένο κόσμο. Οι ανησυχίες αυτές κορυφώθηκαν στις 20 Ιανουαρίου, όταν οι αποδόσεις σε όλη την καμπύλη των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων εκτοξεύθηκαν σε υψηλά πολλών δεκαετιών ή ακόμη και ιστορικά ρεκόρ, μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών από την Τακαΐτσι και τη στήριξή της στην αναστολή του φόρου πωλήσεων στα τρόφιμα.

Το γιεν έχει επίσης δεχθεί ισχυρό πλήγμα, χάνοντας περίπου 6% έναντι του δολαρίου από την επιλογή της Τακαΐτσι ως πρωθυπουργού τον Οκτώβριο, ενώ κατρακύλησε σε ιστορικά χαμηλά έναντι του ευρώ και του ελβετικού φράγκου. Μόνο οι απειλές για συντονισμένη παρέμβαση στις αγορές συναλλάγματος μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες ανέκοψαν την πτώση του ιαπωνικού νομίσματος.

Το εύρος της νίκης της Τακαΐτσι σημαίνει ότι «το trade της Τακαΐτσι θα αναβιώσει, κάτι που συνεπάγεται ανοδικές πιέσεις στις αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων», δήλωσε ο Ναόγια Χασέγκαβα, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής ομολόγων στην Okasan Securities. «Η πορεία του γιεν, των μετοχών και των αποδόσεων των ομολόγων αλληλοεπηρεάζονται. Αν το γιεν υποχωρήσει απότομα, οι αποδόσεις τείνουν να αυξηθούν».

Παρότι οι αποδόσεις των JGB παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει επιστρέψει ένα σχετικό κλίμα ηρεμίας στην αγορά, καθώς ενισχύθηκε η πεποίθηση ότι μια ενδυναμωμένη πολιτικά Τακαΐτσι θα τηρήσει τη δέσμευσή της για «υπεύθυνη» τόνωση της οικονομίας. Οι τέσσερις τελευταίες δημοπρασίες χρέους κατέγραψαν ανθεκτική ζήτηση, ενώ οι αποδόσεις των 30ετών JGB έχουν υποχωρήσει κατά 31,5 μονάδες βάσης από το ιστορικό υψηλό του 3,88% στις 20 Ιανουαρίου.

«Υποθέτουμε ότι η Τακαΐτσι θα συνεχίσει να ισορροπεί με λεπτό τρόπο ανάμεσα σε μια ενεργητική δημοσιονομική πολιτική και τη δημοσιονομική πειθαρχία», δήλωσε ο Σιγκέτο Ναγκάι της Oxford Economics στο Τόκιο.

«Αν και πιστεύουμε ότι είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει στο έπακρο τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από τα αυξημένα φορολογικά έσοδα λόγω πληθωρισμού, θεωρούμε επίσης ότι ανησυχεί σοβαρά για μια περαιτέρω άνοδο των αποδόσεων των JGB», πρόσθεσε.

Φωτογραφία @AP

