Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η Ελλάδα ούτε έδωσε, ούτε δίνει σημασία στον αγροτικό τομέα – Το παράδειγμα της Ολλανδίας

Τι δήλωσε σε ομιλία του στην ημερίδα «Οικονομία του μέλλοντος – Ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα» ο πρόεδρος του ΣΕΒ.

Την ανάγκη να υπάρξει μια πολύ μεγάλη αλλαγή και ένα νέο παραγωγικό πρότυπο για τον αγροτικό τομέα της Ελλάδας, μακριά από τακτικές του παρελθόντος, εξέφρασε το βράδυ της Τετάρτης ο πρόεδρος του ΣΕΒ και επικεφαλής του ομίλου Bespoke SGA Holdings, Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Μιλώντας στην ημερίδα με θέμα «Η Οικονομία του μέλλοντος – Ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τομέα» που διοργανώνει η Κίνηση Πολιτών, ο κ. Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε στους αντίθετους δρόμους που τείνουν να ακολουθούν δυο κρίσιμοι τομείς της ελληνικής οικονομίας.

«Για μένα ο αγροδιατροφικός τομέας της χώρας χωρίζεται σε δύο υπό-τομείς. Στον αγροτικό και στον διατροφικό. Δύο κλάδοι που δεν είναι στην ίδια κατάσταση. Η βιομηχανία τροφίμων βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Εξάγει. Πολύ επιτυχημένα προϊόντα της χώρας εξάγονται στο εξωτερικό, όπως η φέτα, το γιαούρτι, η ελιά, το λάδι, τα οποία αποκτούν θέσεις στα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού. Αντίθετα, ο αγροτικός τομέας της χώρας είναι εγκαταλελειμμένος. Η Ελλάδα ούτε έδωσε, ούτε δίνει σημασία στον αγροτικό τομέα», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Οι επιδοτήσεις κράτησαν πίσω τον κλάδο»

«Ο κλάδος επαναπαύτηκε στις επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις είναι ένας σοβαρός λόγος που έμεινε πίσω ο κλάδος», σημείωσε ο κ. Θεοδωρόπουλος, κάνοντας ειδική μνεία στο παραγωγικό μοντέλο της Ολλανδίας.

«Η Ολλανδία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στον αγροτικό τομέα, έχοντας μόλις το ένα τρίτο της καλλιεργήσιμης έκτασης της Ελλάδας. Στην Ελλάδα, οι επιδοτήσεις ανέρχονται κοντά στο 20% της παραγωγής, ενώ στην Ολλανδία μόλις στο 3%. Ωστόσο, οι εξαγωγές των γεωργικών προϊόντων της Ολλανδίας ανέρχονται στα 80 δισ. ευρώ, όταν το σύνολο των εξαγωγών της Ελλάδας – και όχι μόνο των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων – διαμορφώνονται στα 50 δισ. ευρώ», εξήγησε.

«Χρειαζόμαστε στροφή στη θερμοκηπιακή καλλιέργεια»

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Θεοδωρόπουλος εξέφρασε την ανάγκη για ενίσχυση της θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην Ελλάδα.

Γνωρίζοντας καλά τη θερμοκηπιακή καλλιέργεια, δεδομένης της ενασχόλησής του με την ντομάτα, μέσω της εταιρείας του της Wonderplant, αποκάλυψε χαρακτηριστικά πως σε κάθε τετραγωνικό μέτρο στο θερμοκήπιο παράγονται σε 60-65 κιλά ντομάτας, όταν στο ανοιχτό χωράφι η απόδοση είναι μόλις 4 κιλά. Ταυτόχρονα, τόνισε πως στο θερμοκήπιο απαιτούνται περί τα 6 κιλά νερό για να παραχθεί ένα κιλό ντομάτας, όταν στο ανοιχτό χωράφι απαιτούνται 90 κιλά νερό…

«Η κλιματική αλλαγή θα διαδραματίσει τεράστιο ρόλο, δυστυχώς αρνητικό ρόλο, στο μέλλον του αγροτικού τομέα. Η κλιματική κρίση θα φέρει πρόβλημα και στη διαχείριση νερού», υπενθύμισε δε ο κ. Θεοδωρόπουλος.

«Ο αγρότης πρέπει να είναι επιχειρηματίας»

Αναφερόμενος στη συνέχεια στο πρόβλημα εκπαίδευσης που εντοπίζεται στον κλάδο, καθώς η πλειονότητα των γεωργών στη χώρα μας είναι αυτοδίδακτοι, ο πρόεδρος του ΣΕΒ εξέφρασε την ανάγκη ο αγρότης του σήμερα να είναι πια επιχειρηματίας. «Μιλάμε για έναν μικρό επιχειρηματία, με βασικές γνώσεις, αλλιώς δεν θα πάει μπροστά», σημείωσε.

«Πρέπει να αλλάξει το process για να αλλάξει το αποτέλεσμα, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις», πρόσθεσε με νόημα.

Αναφερόμενος τέλος στην υιοθέτηση των εργαλείων της Τεχνητής Νοημοσύνης, τη χαρακτήρισε ως «μια από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας με τα θετικά και τα αρνητικά της». «Οι εξελίξεις δημιουργούν νέες ανάγκες. Οι εξελίξεις δεν έφεραν ποτέ καταστροφές…», κατέληξε.