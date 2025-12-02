Προβλέψεις ΟΟΣΑ: Ανθεκτική ανάπτυξη με προκλήσεις για την ελληνική οικονομία έως το 2027

Ανθεκτική ανάπτυξη, μειούμενος πληθωρισμός και προκλήσεις για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις. Η κατανάλωση εκτιμάται ότι θα παραμείνει ισχυρή, ενώ αναμένονται σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα έως το 2027.

Μια ελληνική οικονομία που διατηρεί ανθεκτική αναπτυξιακή τροχιά, αλλά και αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις που ενδέχεται να περιορίσουν τη δυναμική της τα επόμενα χρόνια, σκιαγραφούν οι τελευταίες προβλέψεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% το 2025 και στο 2,2% το 2026, προτού υποχωρήσει στο 1,8% το 2027, καθώς ο σημερινός ισχυρός ρυθμός αύξησης των επενδύσεων προβλέπεται να μετριαστεί. Η επιβράδυνση αυτή συνδέεται κυρίως με τη σταδιακή ολοκλήρωση των εκταμιεύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ αντίθετα η κατανάλωση εκτιμάται ότι θα παραμείνει ισχυρή, υποστηριζόμενη από τη συνεχιζόμενη αύξηση της απασχόλησης και τη βελτίωση των πραγματικών μισθών. Παράλληλα, οι εξαγωγές αναμένεται να ενισχυθούν χάρη στην ανάκαμψη της διεθνούς ζήτησης.

Ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί αργά, φτάνοντας στο 2,1% το 2027, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεχιζόμενες πιέσεις στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, μια σειρά παραγόντων θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τις προοπτικές, όπως η αύξηση των μισθών με ρυθμό υψηλότερο από την παραγωγικότητα, η πιθανή επανεμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων και η μη ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, ο ΟΟΣΑ προβλέπει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα, από 2,3% έως 2,9% του ΑΕΠ την περίοδο 2025–2027. Η διατήρηση των οφειλών του δημοσίου σε σταθερή καθοδική πορεία παραμένει βασική προτεραιότητα, καθώς οι πιέσεις από τη γήρανση του πληθυσμού και οι ανάγκες για υψηλές επενδύσεις θα συνεχιστούν τα επόμενα χρόνια. Η συνέχιση των προσπαθειών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η μείωση των περιορισμών για τους επαγγελματίες και η αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού αποτελούν καίρια στοιχεία για τη διατήρηση της ανάπτυξης και τη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, εκτιμά ο ΟΟΣΑ.

Η Ελλάδα παραμένει ισχυρή

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, η ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,7% σε ετήσια βάση, με κινητήριες δυνάμεις τις επενδύσεις, την ιδιωτική κατανάλωση και τις καθαρές εξαγωγές. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0.6% στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ οι δείκτες υψηλής συχνότητας δείχνουν ότι η επέκταση συνεχίστηκε και στο δεύτερο εξάμηνο του 2025. Ο πληθωρισμός, παρότι παρέμεινε κοντά στο 3% το τρίτο τρίμηνο λόγω των αυξήσεων στις τιμές υπηρεσιών και τροφίμων, υποχώρησε στο 1,6% τον Οκτώβριο. Η ανεργία μειώθηκε στο 8,2% τον Σεπτέμβριο, ενώ η αύξηση του κόστους εργασίας επιταχύνθηκε στο 8,7% το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Παράλληλα, η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις συνέχισε να ενισχύεται, καθώς τα επιτόκια νέων δανείων μειώθηκαν αισθητά.

Στο report επισημαίνεται ότι τα υψηλά δημοσιονομικά έσοδα ενισχύουν τις δυνατότητες για περαιτέρω μείωση του χρέους. Το πρωτογενές πλεόνασμα του 2024 ανήλθε σε 4% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες και επιτρέποντας πρόσθετες δαπάνες. Από το 2026 και το 2027 αναμένονται δημοσιονομικές παρεμβάσεις 0,7% και 0,9% του ΑΕΠ αντίστοιχα, κυρίως μέσω φορολογικών μεταρρυθμίσεων για εργαζομένους, συνταξιούχους, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, αυξημένων δαπανών για άμυνα και ασφάλεια, καθώς και νέας στεγαστικής στήριξης.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η αναπτυξιακή ανθεκτικότητα της Ελλάδας θα διατηρηθεί, αλλά απαιτείται συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Η περαιτέρω βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, η ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης, η αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων και η διεύρυνση της πρόσβασης σε δομές παιδικής φροντίδας αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και να υποστηριχθεί η μακροχρόνια μείωση του δημόσιου χρέους.