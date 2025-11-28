Κακοκαιρία: Επικαιροποιείται το έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ - Η πορεία των καταιγίδων

Επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τρίτη (25-11-25).

Η κακοκαιρία Adel πλήττει με βροχές και καταιγίδες σχεδόν όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα είναι σε πολλές περιοχές -και στην Αττική- ισχυρά και συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και πολύ δυνατούς ανέμους.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, σήμερα, Παρασκευή, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα

Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.

Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα