Αύξηση 1,3% για τον τζίρο των επιχειρήσεων στο γ' τρίμηνο - Στα 133,26 δισ. ευρώ

Αύξηση 1,3% σημείωσε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας κατά το γ' τρίμηνο του 2025.

Αύξηση 1,3% σε ετήσια βάση σημείωσε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας κατά το γ' τρίμηνο του 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων στο γ' τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 133,26 δισ. ευρώ έναντι 131,492 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το τρίτο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα κατά 12,7%, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού, κατά 8,9%.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση διαμορφώθηκε στα 36,410 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,8% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2024, που είχε ανέλθει 34,403 δισ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία, κατά 24,8%, ενώ τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών, κατά 0,6%.