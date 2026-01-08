Έρευνα Insurance Europe: Έξι στους δέκα Έλληνες δεν αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους

Υπάρχει ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές, συμβουλές και πλαίσια που υποστηρίζουν την ασφαλή και μακροπρόθεσμη αποταμίευση για τη σύνταξη.

Κενό στη συνταξιοδοτική αποταμίευση δείχνει η νέα πανευρωπαϊκή έρευνα της Insurance Europe καθώς 4 στους 10 Ευρωπαίους και 6 στους 10 Έλληνες εξακολουθούν να μην αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει ανακοίνωση, η Insurance Europe, η ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων, πραγματοποίησε για τέταρτη φορά πανευρωπαϊκή έρευνα κοινής γνώμης με θέμα τη συνταξιοδοτική αποταμίευση.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 12.700 πολίτες από 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καταδεικνύει ότι, παρά την αυξανόμενη αναγνώριση της σημασίας της αποταμίευσης, 4 στους 10 Ευρωπαίους, και αντίστοιχα 6 στους 10 Έλληνες, εξακολουθούν να μην αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους.

Από τα ευρήματα της έρευνας, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, γίνεται σαφές ότι υπάρχει ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές, συμβουλές και πλαίσια που υποστηρίζουν την ασφαλή και μακροπρόθεσμη αποταμίευση για τη σύνταξη. Η ενημέρωση, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και η πρόσβαση των πολιτών σε ασφαλή, διαφανή και ευέλικτα συνταξιοδοτικά προϊόντα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη θωράκιση της οικονομικής ασφάλειας των πολιτών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας η εικόνα στην Ελλάδα έχει ως εξής:

• Το 59% των Ελλήνων δεν αποταμιεύει για τη σύνταξη (έναντι 41% στην ΕΕ).

• Το 76% των Ελλήνων εμφανίζεται θετικά διακείμενο στην αποταμίευση για σύνταξη. Το 44% θα ήθελε να αποταμιεύει αλλά δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, το 15% δηλώνει ότι σκοπεύει να ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον ενώ το 17% ενδιαφέρεται αλλά αισθάνεται ότι δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες.

• Από όσους αποταμιεύουν, το 29% ξεκίνησε μετά από συζήτηση με διαμεσολαβητή, το 30% μετά από συζήτηση με φίλο ή μέσω social media (έναντι 21% ΕΕ), ενώ το 19% εντάχθηκε σε ομαδικό πρόγραμμα που του παρείχε ο εργοδότης.

• Η ασφάλεια της αποταμίευσης αφενός, η φερεγγυότητα και αξιοπιστία του παρόχου αφετέρου αναδεικνύονται ως εξαιρετικά σημαντικές κατά την αναζήτηση αποταμιευτικού προϊόντος.

• Το 49% των Ελλήνων δηλώνει ότι προτιμά καταβολή με τη μορφή σύνταξης και το 27% εφάπαξ καταβολή του ποσού που έχει συγκεντρωθεί. Ωστόσο, όταν κλήθηκαν να απαντήσουν για το εάν προτιμούν να λάβουν ένα εφάπαξ ποσό 50.000 ευρώ κατά τη συνταξιοδότηση ή 2.500 ευρώ κάθε χρόνο για το υπόλοιπο της ζωής τους, το 62% απάντησε υπέρ του εφάπαξ και το 38% υπέρ του ετήσιου ποσού.

• Καταγράφεται προτίμηση στη συνδυαστική παροχή ψηφιακής ενημέρωσης και ανθρώπινης συμβουλής.

Ταυτόχρονα, η εικόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ως εξής:

• Παρά την αυξανόμενη ενημέρωση για την ανάγκη αποταμίευσης, το 41% των Ευρωπαίων εξακολουθούν να μην συνεισφέρουν σε συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, με τα ποσοστά ανά χώρα να κυμαίνονται από 16% έως 65%.

• Το χάσμα μεταξύ των φύλων παραμένει: το ποσοστό μη αποταμιευτών φτάνει το 46% για τις γυναίκες σε σύγκριση με 35% για τους άνδρες.

• Η συμβουλή παραμένει καθοριστικός παράγοντας: το 31% των συμμετεχόντων άρχισαν να αποταμιεύουν μετά από συμβουλή από διαμεσολαβητή και το 25% μέσω προγραμμάτων εργοδοτών.

• Η ασφάλεια παραμένει η κύρια προτεραιότητα για τους Ευρωπαίους αποταμιευτές: το 81% προτιμά προϊόντα που εγγυώνται τουλάχιστον το κεφάλαιό τους. Μόνο το 19% των συμμετεχόντων προτιμά υψηλότερο ρίσκο για μεγαλύτερες αποδόσεις.

• Οι συντάξεις παραμένουν η προτιμητέα μορφή πληρωμής (43%), αλλά υπάρχει επίσης ενδιαφέρον για εφάπαξ ή συνδυαστικές λύσεις.

• Το 69% των Ευρωπαίων προτιμά την ψηφιακή ενημέρωση, με δυνατότητα έντυπης πληροφόρησης εφόσον ζητηθεί.

«Η ιδιωτική ασφάλιση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας των πολιτών, προσφέροντας λύσεις που υποστηρίζουν τη συνταξιοδοτική αποταμίευση και δημιουργούν συμπληρωματικό εισόδημα για το μέλλον. Λειτουργώντας συμπληρωματικά προς την κρατική σύνταξη, ενισχύει ουσιαστικά το συνταξιοδοτικό εισόδημα και τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων» καταλήγει η ανακοίνωση.