Ευρωαγορές: Μεικτή εικόνα στο ταμπλό - Συνεχίζεται το ράλι των μετοχών άμυνας

Οι μετοχές των εταιρειών άμυνας οδεύουν να καταγράψουν την πέμπτη διαδοχική κερδοφόρα συνεδρίαση.

Μεικτά πρόσημα επικρατούν στις ευρωαγορές την Πέμπτη, ενώ οι αμυντικές μετοχές επεκτείνουν τα κέρδη τους, έπειτα από τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τις επαναλαμβανόμενες απειλές του Τραμπ περί απόκτησης της Γροιλανδίας.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διολισθαίνει 0,08% στις 604,5 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ενισχύεται κατά 0,14% στις 5.932 μονάδες.

Οι μετοχές των εταιρειών άμυνας οδεύουν να καταγράψουν την πέμπτη διαδοχική κερδοφόρα συνεδρίαση, με την Renk, τη Leonardo και τη Rheinmetall να κερδίζουν 4,5%, 4,7% και 3,7% αντίστοιχα. Ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense προσθέτει 1.1%.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κερδίζει 0,43% στις 25.207 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί 0,08% στις 8.226 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 κινείται με πτώση 0,2% βρίσκεται στις 10.027 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει άνοδο 0,23% στις 45.616 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιείται 0,22% στις 17.634 μονάδες.

Στα μάκρο της ημέρας, οι εργοστασιακές παραγγελίες στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 5,6% τον Νοέμβριο σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία. ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς για πτώση 1%. Η αύξηση οφείλεται στην άνοδο κατά 25,3% των παραγγελιών για προϊόντα μεταλλουργίας και κατά 12,3% για μεταφορικά μέσα, όπως αεροσκάφη, πλοία, τρένα και στρατιωτικά οχήματα. Εξαιρουμένων των παραγγελιών μεγάλης κλίμακας, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 0,7%.

Ασία

Με απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές τα ασιατικά χρηματιστήρια με το βλέμμα στη Wall Street όπου οι δείκτες έχασαν τη δυναμική τους με αφορμή δύο σχόλια - αναρτήσεις του Τραμπ και φόντο τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχώρησε 1,63% στις 51.117 μονάδες με «βαρίδι» τις μετοχές πρώτων υλών και της τεχνολογίας. Μεταξύ των μετοχών με τις χειρότερες επιδόσεις ήταν η SoftBank που έκανε «βουτιά» 4%. Ο ευρείας βάσης Topix υποχώρησε 0,77%.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε με οριακά κέρδη 0,03% στις 4.552 μονάδες και ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 0.35%.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε 0.29% στις 8.720 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 1.59%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας διολίσθησε 1.04%.