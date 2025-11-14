Οικονομία | Διεθνή

Επιβεβαίωση ανάπτυξης 0,2% στην ευρωζώνη το τρίτο τρίμηνο

Η Eurostat επιβεβαίωσε ότι κατά το τρίτο τρίμηνο το ΑΕΠ της ευρωζώνης αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,2% και κατά 0,3% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το δεύτερο.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,1% στην ευρωζώνη και κατά 0,2% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% στην ευρωζώνη και κατά 1,6% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2025, μετά από +1,5% στην ευρωζώνη και +1,6% στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Αύξηση της απασχόλησης στην ευρωζώνη και την ΕΕ

Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,1% στην ευρωζώνη και κατά 0,2% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση είχε αυξηθεί κατά 0,1% και στις δύο ζώνες.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,5% στην ευρωζώνη και κατά 0,6% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2025, μετά από +0,6% στην ευρωζώνη και +0,4% στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

