Γουίλιαμς (Fed): Ίσως χρειαστεί να αυξήσουμε τον ισολογισμό για να καλύψουμε τις ανάγκες ρευστότητας

Το ενδεχόμενο αύξησης του ισολογισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) μέσω αγορών ομολόγων αφήνει ανοιχτό ο επικεφαλής της Fed Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς

Το ενδεχόμενο αύξησης του ισολογισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) μέσω αγορών ομολόγων αφήνει ανοιχτό ο επικεφαλής της Fed Νέας Υόρκης Τζον Γουίλιαμς, καθώς η Κεντρική Τράπεζα την προηγούμενη εβδομάδα αποφάσισε να σταματήσει τη μείωση των αποθεμάτων ομολόγων που έχει στην κατοχή της.

Μιλώντας στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη της Κεντρικής Τράπεζας για τις Χρηματικές Αγορές 2025 στη Φρανκφούρτη, ο Γουίλιαμς ανέφερε πως «το επόμενο βήμα στη στρατηγική μας για τον ισολογισμό θα είναι να εκτιμήσουμε πότε το επίπεδο των αποθεματικών θα έχει φτάσει σε επαρκές επίπεδο από το τρέχον επίπεδο που είναι κάπως πάνω από το επαρκές».

Όταν αυτό συμβεί, «θα είναι η ώρα να ξεκινήσει η διαδικασία σταδιακής αγοράς περιουσιακών στοιχείων», ανέφερε ο διοικητής της Fed Νέας Υόρκης.

«Με βάση τις πρόσφατες και παρατεταμένες πιέσεις στην αγορά repo και άλλα αυξανόμενα σημάδια ότι τα αποθεματικά μεταβαίνουν από άφθονα σε επαρκή, αναμένω ότι δεν θα αργήσει η στιγμή που θα φτάσουμε σε επαρκή επίπεδα αποθεματικών», πρόσθεσε.

Στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, την περασμένη εβδομάδα, η Fed ανακοίνωσε ότι η 1η Δεκεμβρίου θα σηματοδοτήσει την αποτελεσματική παύση μιας τριετούς διαδικασίας μείωσης των ομολόγων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Από το 2020, η Fed υπερδιπλασίασε το μέγεθος των συνολικών της χαρτοφυλακίων, φτάνοντας σε ένα υψηλό επίπεδο 9 τρισ. δολαρίων, χάρη στις επιθετικές αγορές ομολόγων του Δημοσίου και ενυπόθηκων ομολόγων.

Από το 2022, επιτρέπει σε ένα καθορισμένο ποσό αυτών των τίτλων να λήξει και να μην αντικατασταθεί, με στόχο να αφήσει επαρκή ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ώστε να διατηρήσει τον σταθερό έλεγχο του εύρους των επιτοκίων των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, το κύριο μέσο που χρησιμοποιεί για να επηρεάσει την οικονομία, επιτρέποντας ταυτόχρονα την κανονική μεταβλητότητα της χρηματαγοράς.