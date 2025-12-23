Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας υπόσχεται ότι ο στρατός θα παραμείνει στη Λωρίδα της Γάζας

Το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που υπογράφηκε από Ισραήλ και Χαμάς τον Οκτώβριο, προβλέπει ότι ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί σταδιακά πλήρως από τον παράκτιο θύλακα.

Αντιβαίνοντας στις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε αντίθεση και με το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε σήμερα ότι ο ισραηλινός στρατός για λόγους ασφαλείας δεν θα αποσυρθεί ποτέ πλήρως από τη Λωρίδα της Γάζας και ότι θα συγκροτηθεί μια πολιτικοστρατιωτική στρατιωτική μονάδα στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που υπογράφηκε από Ισραήλ και Χαμάς τον Οκτώβριο, προβλέπει ότι ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί σταδιακά πλήρως από τον παράκτιο θύλακα και το Ισραήλ δεν θα επανεγκαταστήσει οικισμούς εποίκων στην παράκτια περιοχή.

«Βρισκόμαστε βαθιά μέσα στη Γάζα και δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ ολόκληρη τη Γάζα. Δεν θα συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Είμαστε εκεί για να προστατεύσουμε, να αποτρέψουμε αυτό που συνέβη», δήλωσε ο Κατς αναφερόμενος στην επιδρομή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Ισραηλινός υπουργός μιλούσε σε μια τελετή στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, όπου ανακοινώθηκε η δημιουργία 1.200 οικιστικών μονάδων στον ισραηλινό οικισμό Μπέιτ Ελ. Οι οικιστικές μονάδες κατασκευάζονται στη θέση μιας ισραηλινής στρατιωτικής βάσης που κλείνει.

Αναφερόμενος σε μονάδες του ισραηλινού στρατού, ο Κατς δήλωσε: «Όταν έρθει η ώρα, στη βόρεια Γάζα... θα χτίσουμε μονάδες Nahal αντί για τις (ισραηλινές) κοινότητες που εκτοπίστηκαν. Θα το κάνουμε με τον σωστό τρόπο την κατάλληλη στιγμή».

«Δεν εμπιστευόμαστε κανέναν άλλον για την προστασία των πολιτών μας», τόνισε, επισημαίνοντας αυτό που, όπως είπε, είναι επίσης απαραίτητο να βρισκόμαστε στον Λίβανο και τη Συρία.

Η αναφορά Κατς στις εκτοπισμένες κοινότητες φαίνεται να αναφέρεται στην απόσυρση όλων των εβραϊκών οικισμών από τη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ το 2005.

Ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα αποκλείσει την πιθανότητα επανίδρυσης οικισμών στη Γάζα καθ' όλη τη διάρκεια του διετούς πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, αν και ορισμένοι ακροδεξιοί, υπερεθνικιστές μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού του επιδιώκουν να ανακαταλάβουν τη Γάζα.

Οι μονάδες Nahal στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ απευθύνονται σε πολίτες που ενδιαφέρονται να καταταγούν στον στρατό, κάτι που περιλαμβάνει ένα έτος προστρατιωτικής προετοιμασίας και εθελοντικών προγραμμάτων. Αυτές οι μονάδες έχουν διαδραματίσει ιστορικό ρόλο στη δημιουργία ισραηλινών κοινοτήτων.

Το Ισραήλ οδεύει προς μια εκλογική χρονιά το 2026 και το ζήτημα των οικισμών αναμένεται να αποτελέσει κομβικής σημασίας ζήτημα.

Μιλώντας για τη Δυτική Όχθη, ο Κατς είπε: «Η κυβέρνηση Νετανιάχου είναι μια κυβέρνηση οικισμών... επιδιώκει δράση. Αν μπορέσουμε να αποκτήσουμε κυριαρχία, θα επιφέρουμε κυριαρχία... Βρισκόμαστε στην εποχή της πρακτικής κυριαρχίας», είπε. «Υπάρχουν ευκαιρίες εδώ που δεν υπήρχαν εδώ και πολύ καιρό».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ