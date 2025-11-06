ΚΕΠΕ: Αυξήθηκε η αβεβαιότητα για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς τον Οκτώβριο

Στο 25,06% στις 31/10/2025 (από το 23,24% στις 30/9/2025) ανήλθε ο δείκτης «φόβου» του ΚΕΠΕ τον Οκτώβριο.

Στο 25,06% στις 31/10/2025 (από το 23,24% στις 30/9/2025) ανήλθε ο δείκτης «φόβου» του ΚΕΠΕ τον Οκτώβριο, αποτυπώνοντας αύξηση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με διακυμάνσεις εντός του μήνα.

Παράλληλα, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη αυξήθηκε σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας το 25,13% τον Οκτώβριο του 2025 από 23,61% τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδο χαμηλότερο του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο 31,84%.

Σημειώνεται πως ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap.

Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ

Πρόκειται για έναν Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη παρατήρηση για τον Ιούλιο του 2025,2 ο ΣΔΠ σημείωσε άνοδο, σε συνέχεια της πτώσης της προηγούμενης περιόδου αναφοράς, φτάνοντας σε νέο ανώτατο επίπεδο για το σύνολο της περιόδου εξέτασης.

Η εν λόγω εξέλιξη δεν παρέχει ξεκάθαρες ενδείξεις και ενδέχεται να αποτελεί τμήμα της ενδιάμεσης μεταβλητότητας του ΣΔΠ. Εναλλακτικά, δύναται να σηματοδοτεί την επιστροφή σε ευνοϊκές προσδοκίες και εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας μια πρώτη πρόδρομη ένδειξη για επερχόμενη βελτίωση των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τους γεωπολιτικούς κινδύνους που επιμένουν.

Σε κάθε περίπτωση, αναγκαία καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ με στόχο την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων. Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των παρατηρούμενων τάσεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.