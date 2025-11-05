Δεκτές οι ελληνικές θέσεις στον νέο κλιματικό νόμο της ΕΕ για κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις στο Έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Κλιματικό Νόμο, ύστερα από 24 ώρες διαβουλεύσεων, σήμερα στις 9 π.μ. (ώρα Βρυξελλών).

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις στο Έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Κλιματικό Νόμο, ύστερα από 24 ώρες διαβουλεύσεων, σήμερα στις 9 π.μ. (ώρα Βρυξελλών).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εισερχόμενος χθες στη συνεδρίαση -στην οποία συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, Πέτρος Βαρελίδης, και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ, Ευθύμιος Κωστόπουλος- ανέδειξε, μεταξύ άλλων, δύο βασικές προτεραιότητες:

Α. Την ανάγκη ύπαρξης ρήτρας αναθεώρησης και ευελιξιών στον στόχο μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040.

Β. Την ανάγκη να ληφθούν υπόψη η κοινωνική και περιφερειακή συνοχή της Ευρώπης, καθώς και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Και οι δύο προτάσεις, με τη στήριξη και άλλων χωρών όπως η Ιταλία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία, έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο.

Αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ

Στόχος μείωσης εκπομπών: Καθορίζεται στο 85% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, με δυνατότητα προσθήκης επιπλέον 5% μέσω χρήσης διεθνών πιστωτικών μορίων (σε χώρες εκτός ΕΕ).

Ρήτρα επανεξέτασης: Προστίθεται ρήτρα αναθεώρησης του στόχου και της πορείας επίτευξής του, η οποία προβλέπει ρητά ότι:

(α) θα λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις,

(β) θα μπορεί να θεσπιστεί επιπλέον 5% ευελιξιών μέσω διεθνών πιστωτικών μορίων για την εκπλήρωση των εθνικών στόχων,

(γ) θα μπορεί να αναθεωρηθεί και ο ίδιος ο στόχος του 2040, ενώ τυχόν νέα μέτρα για την ενίσχυση των επιτρεπτικών όρων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή, την ευημερία και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

(Πρόταση που από την αρχή των διαπραγματεύσεων υποστήριξε σθεναρά η Ελλάδα.)

Διεθνή πιστωτικά μόρια: Αυξάνονται από 3% σε 5%, με δυνατότητα πιλοτικής εφαρμογής ήδη από το 2031 (αντί του 2036 που είχε αρχικά προταθεί), με πλήρη εφαρμογή το 2036.

ETS2 (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για κτίρια και οδικές μεταφορές): Η εφαρμογή του αναβάλλεται κατά ένα έτος, από το 2027 στο 2028, ενώ θα ληφθούν μέτρα για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του.

Πρόσθετες κατευθυντήριες αρχές

Αποφασίστηκε επίσης ότι οι νομοθετικές προτάσεις που θα εκπορεύονται στο εξής από τον Κλιματικό Νόμο θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη:

-Την κοινωνική συνοχή και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.

-Την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και οικονομίας, καθώς και τις εξαγωγές, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Έκθεσης Ντράγκι.

-Την προώθηση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

-Τη γεωγραφική ισορροπία για ίση πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις.

-Την ανάγκη προστασίας της ναυτιλίας.

-Τις ιδιαιτερότητες των νησιών.

-Την προώθηση της οικονομικής σύγκλισης.

-Την ανάλυση των επιπτώσεων κάθε ειδικότερης νομοθετικής πρότασης για το κλίμα ανά κράτος-μέλος.

-Την ιδιαίτερη μέριμνα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες, ευάλωτα νοικοκυριά, καθώς και τις επιπτώσεις στις τιμές καταναλωτή και την ενεργειακή φτώχεια.