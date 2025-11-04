Η Ουκρανία θα λάβει χρηματοδότηση άνω των 1,8 δισ. ευρώ από την ΕΕ

Η Ουκρανία αναμένεται να λάβει χρηματοδότηση ύψους άνω των 1,8 δισ. ευρώ, μετά την έγκριση από το Συμβούλιο της πέμπτης τακτικής δόσης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ουκρανίας (Ukraine Facility).

Η Ουκρανία αναμένεται να λάβει χρηματοδότηση ύψους άνω των 1,8 δισ. ευρώ, μετά την έγκριση από το Συμβούλιο της πέμπτης τακτικής δόσης στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της Ουκρανίας (Ukraine Facility).

Το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει την επιτυχή ολοκλήρωση εννέα απαιτούμενων βημάτων για την πέμπτη εκταμίευση, καθώς και ενός εκκρεμούς βήματος από την τέταρτη. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η χρηματοδότηση στοχεύει πρωτίστως στην ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας της χώρας και στη στήριξη της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης.

Οι πληρωμές στο πλαίσιο του Μηχανισμού συνδέονται στενά με το Σχέδιο για την Ουκρανία (Ukraine Plan), το οποίο καθορίζει τη στρατηγική της χώρας για ανάκαμψη, ανοικοδόμηση και εκσυγχρονισμό, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μεταρρυθμίσεων που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ τα επόμενα χρόνια.

Από την έναρξή του, ο Μηχανισμός έχει ήδη διαθέσει:

-6 δισ. ευρώ ως προσωρινή (bridge) χρηματοδότηση,

-1,89 δισ. ευρώ σε προκαταβολές,

-καθώς και τέσσερις δόσεις ύψους περίπου 4,2 δισ. ευρώ, 4,1 δισ. ευρώ, 3,5 δισ. ευρώ και 3,2 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Μετά την αξιολόγηση του αιτήματος πληρωμής της Ουκρανίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, το Συμβούλιο κατέληξε ότι η χώρα έχει ικανοποιητικά υλοποιήσει σειρά μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο για την Ουκρανία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του ξεπλύματος χρήματος, τις χρηματοπιστωτικές αγορές, το ανθρώπινο κεφάλαιο, το επιχειρηματικό περιβάλλον, την αποκέντρωση και περιφερειακή πολιτική, τον ενεργειακό τομέα, τη διαχείριση κρίσιμων πρώτων υλών, καθώς και την πράσινη μετάβαση και προστασία του περιβάλλοντος.