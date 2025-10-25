Βιλερουά: Το έλλειμμα της Γαλλίας δεν πρέπει να ξεπεράσει το 4,8% του ΑΕΠ

Ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης προειδοποίησε τους βουλευτές που συζητούν τον προϋπολογισμό του 2026, ότι η Γαλλία κινδυνεύει από «σταδιακή ασφυξία» λόγω του χρέους.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας και μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, προειδοποίησε τους βουλευτές που συζητούν τον προϋπολογισμό του 2026 ότι το έλλειμμα δεν πρέπει να ξεπεράσει το 4,8% του οικονομικού προϊόντος, προκειμένου η χώρα να μπορέσει να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο βάρος του χρέους της.

Η Εθνοσυνέλευση συζητά αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο προϋπολογισμού με στόχο έλλειμμα 4,7%, ωστόσο ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ δήλωσε ότι ο τελικός στόχος θα πρέπει να είναι εντός του 5%, καθώς επιδιώκει συμβιβασμό με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης.

«Είναι απολύτως αναγκαίο να φτάσουμε στο 3% μέχρι το 2029, και αυτό σημαίνει μέγιστο έλλειμμα 4,8% για το επόμενο έτος, ώστε να καλυφθεί το ένα τέταρτο της διαδρομής», δήλωσε ο Βιλερουά σε συνέντευξή του στη La Croix. «Το 3% δεν είναι απλώς ένας ευρωπαϊκός κανόνας - είναι, πάνω απ’ όλα, το όριο πέρα από το οποίο μπορούμε επιτέλους να σταθεροποιήσουμε το δημόσιο χρέος.»

Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας προειδοποίησε ότι η Γαλλία κινδυνεύει από «σταδιακή ασφυξία» λόγω του χρέους και ότι οι πρόσθετες δαπάνες μέσω ελλείμματος δεν θα τονώσουν την οικονομία. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Τράπεζας της Γαλλίας, αν μειωθεί η αβεβαιότητα γύρω από το χρέος και το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών μειωθεί κατά 1%, αυτό θα μπορούσε να ενισχύσει την ανάπτυξη κατά 0,4%, ανέφερε.

Ωστόσο, ο Βιλερουά δήλωσε ότι η γαλλική οικονομία παραμένει ανθεκτική φέτος και ότι η ανάπτυξη θα είναι «τουλάχιστον» εξίσου ισχυρή με την πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας για 0,7%.

