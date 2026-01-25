Σύρος: Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στο λιμάνι της Ερμούπολης

Παραλήφθηκε από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες.

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε εντός του λιμένα της Ερμούπολης στη Σύρο. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή η σορός ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, έπειτα από σχετική κινητοποίηση.

Στη συνέχεια, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες.