Η Βρετανία ιδρύει το δικό της FBI - Ανακοινώθηκε η νέα Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας ανακοίνωσε χθες Σάββατο την ίδρυση νέας Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας (National Police Service / NPS), ενός «βρετανικού FBI», που θα είναι υπεύθυνο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας ανακοίνωσε χθες Σάββατο την ίδρυση νέας Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας (National Police Service / NPS), ενός «βρετανικού FBI», που θα είναι υπεύθυνο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ πρόκειται να παρουσιάσει τη Δευτέρα «τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στην αστυνόμευση από τη δημιουργία της πρώτης αστυνομικής δύναμης» στη χώρα, το 1829.

«Το σημερινό μοντέλο αστυνόμευσης σχεδιάστηκε για έναν άλλον αιώνα», επισημαίνει η Μαχμούντ σε δελτίο Τύπου. «Θα δημιουργήσουμε μια νέα Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία, ένα βρετανικό FBI», αναφέρει, παρομοιάζοντας την NPS με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών στις ΗΠΑ.

Χάρη στην ίδρυση της νέας Εθνικής Αστυνομικής Υπηρεσίας, οι κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις «θα μπορέσουν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στις τοπικές κοινότητες», όπως η διακίνηση ναρκωτικών και οι κλοπές σε καταστήματα, διαβεβαίωσε η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας.

Ο επικεφαλής της NPS θα είναι ο κορυφαίος αστυνομικός αξιωματούχος στη Βρετανία. Σήμερα, ο τίτλος αυτός ανήκει στον αρχηγό της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ