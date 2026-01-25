ΗΠΑ: Πάνω από 670.000 νοικοκυριά και καταστήματα χωρίς ρεύμα - Ακυρώσεις σχεδόν 10.000 πτήσεων

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την καταιγίδα «ιστορική» και ενέκρινε να κηρυχθούν σε κατάσταση ομοσπονδιακής έκτακτης ανάγκης λόγω καταστροφής πολλές πολιτείες.

Περισσότερα από 670.000 νοικοκυριά και καταστήματα επηρεάζονται από μπλακάουτ μετά τη σφοδρή χειμερινή καταιγίδα που σαρώνει τις ΗΠΑ από το Τέξας στα νοτιοδυτικά μέχρι τα βορειοανατολικά ενώ σχεδόν 10.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Τενεσί, Τέξας, Μισισίπι και Λουιζιάνα στο νότο έχουν το μεγαλύτερο αριθμό πελατών -νοικοκυριά και εμπορικά καταστήματα- που έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, με περισσότερους από 100.000 σε καθεμιά, αφού η καταιγίδα έφερε χιόνι και παγωμένη βροχή.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, χιόνι, χαλάζι, παγωμένη βροχή και επικίνδυνα χαμηλές θερμοκρασίες θα σαρώσουν σήμερα, αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα τα ανατολικά δύο τρίτα της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την καταιγίδα «ιστορική» και ενέκρινε να κηρυχθούν σε κατάσταση ομοσπονδιακής έκτακτης ανάγκης λόγω καταστροφής οι πολιτείες Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Τενεσί, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μέριλαντ, Αρκάνσας, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισίπι, Ιντιάνα και Δυτική Βιρτζίνια.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και θα παραμείνουμε σε επαφή με όλες τις Πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Παραμείνετε Ασφαλείς και Παραμείνετε Ζεστοί», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Δεκαεπτά πολιτείες και η Περιφέρεια της Κολούμπια, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας, ανακοινώθηκε από το Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

Μετεωρολόγοι προβλέπουν χαμηλές θερμοκρασίες ρεκόρ και επικίνδυνα παγωμένους ανέμους αύριο, Δευτέρα, στην περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων. Περισσότερες από 9.990 πτήσεις, που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα στις ΗΠΑ, έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, ενώ περισσότερες από 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες, Σάββατο. Μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν τους επιβάτες να ενημερώνονται για ενεδεχόμενες αλλαγές και ακυρώσεις πτήσεων.