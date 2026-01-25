Τζιτζικώστας: Ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη η δέσμευση της ΕΕ να καταπολεμά το μίσος σε κάθε του μορφή

Στις εκδηλώσεις για την Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, στη Θεσσαλονίκη, παραβρέθηκε σήμερα ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στις εκδηλώσεις για την Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, στη Θεσσαλονίκη, παραβρέθηκε σήμερα ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε μεταξύ άλλων: «Στεκόμαστε σήμερα εδώ, όχι μόνο για να τιμήσουμε τη μνήμη των Ελλήνων Εβραίων του Ολοκαυτώματος, αλλά για να κοιτάξουμε κατάματα ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας μας. Ένα έγκλημα που δεν αφορά μόνο στο παρελθόν, αλλά αγγίζει βαθιά το παρόν και το μέλλον μας. Για τη Θεσσαλονίκη το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων δεν είναι μια μακρινή ιστορία. Είναι μια ανοιχτή πληγή. Η εβραϊκή κοινότητα, μία από τις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές στην Ευρώπη, υπήρξε για αιώνες πολύτιμο κομμάτι της ψυχής, της μνήμης και της ιστορικής συνέχειας αυτής της πόλης, ένα αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της Θεσσαλονίκης. Οι άνθρωποι που εκτοπίστηκαν και εξοντώθηκαν δεν ήταν ‘άλλοι’. Ήταν οι γείτονες, οι φίλοι, οι συμπολίτες μας. Ήταν η φωνή στις γειτονιές και στους δρόμους που περπατάμε, ήταν η ζωή στο λιμάνι, η μνήμη και η προοπτική της πόλης μας. Μια μνήμη που είναι παρούσα παντού γύρω μας. Είναι μια μνήμη που δεν μας αφήνει να εφησυχάζουμε, που μας καλεί διαρκώς σε ευθύνη, εγρήγορση και αυτογνωσία».

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο Επίτροπος, «η μνήμη από μόνη της δεν αρκεί. Το Ολοκαύτωμα μάς διδάσκει ότι το μίσος δεν ξεκινάει από τα στρατόπεδα θανάτου. Ξεκινάει από την αδιαφορία και τη στοχοποίηση του ‘άλλου’. Ξεκινάει από τη ρητορική, τις θεωρίες συνομωσίας και τα fake news. Έχουμε ευθύνη να αναγνωρίσουμε πού οδηγεί ο αντισημιτισμός, ο ρατσισμός, η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Έχουμε ευθύνη να αντιδρούμε έγκαιρα κάθε φορά που η Ιστορία δείχνει να ψιθυρίζει επικίνδυνες επαναλήψεις. Και σήμερα που η Ευρώπη και ο κόσμος μας δοκιμάζονται ξανά από βαθιά πόλωση και διχασμό, πρέπει να κατανοήσουμε ότι η δημοκρατία, η ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα χρειάζονται καθημερινή προστασία, όχι μόνο επετειακές αναφορές».

Ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε επίσης στην αδιαπραγμάτευτη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στη σπουδαιότητα του υπό ανέγερση Μουσείου Ολοκαυτώματος στη δυτική Θεσσαλονίκη: «Ως Ευρωπαίος Επίτροπος, αλλά πάνω απ’ όλα ως πολίτης αυτής της πόλης, αυτής της χώρας και αυτής της ηπείρου, δεσμεύομαι να υπηρετώ μια Ευρώπη που δεν ξεχνά. Μια Ευρώπη που στέκεται απέναντι στον αντισημιτισμό, απέναντι σε κάθε μορφή μισαλλοδοξίας και που υπερασπίζεται την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια. Γιατί αυτό κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, έχοντας αναλάβει μια ξεκάθαρη και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση: να καταπολεμά το μίσος σε κάθε του μορφή, να υπερασπίζεται τις κοινές μας αξίες. Με συγκεκριμένες πολιτικές, με εκπαίδευση, με νομοθεσία, με δράσεις στον ψηφιακό χώρο. Και σε αυτή την κατεύθυνση το Μουσείο Ολοκαυτώματος που δημιουργείται στη Θεσσαλονίκη, έχει ιδιαίτερη συμβολική και ουσιαστική σημασία. Δεν θα είναι απλώς ένας τόπος μνήμης. Θα είναι ένας τόπος γνώσης, παιδείας και συνείδησης. Ένας χώρος όπου οι επόμενες γενιές θα μπορούν να μάθουν τι συνέβη, να κατανοήσουν πώς συνέβη και κυρίως να συνειδητοποιήσουν γιατί δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί να ξανασυμβεί».