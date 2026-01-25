Αιφνίδια επίσκεψη Χαρδαλιά στο Πέραμα: Κάποια θέματα μένουν στα συρτάρια δυστυχώς χωρίς λόγο

«Άμεσα τοποθετείται φωτεινός σηματοδότης και δημιουργείται έξοδος διαφυγής» τόνισε ο Δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος

Έκτακτη επίσκεψη μετά τη μαζική κινητοποίηση των πολιτών και του Δήμου Περάματος λόγω της πυρκαγιάς στα «Καζάνια» από τη διαρροή καυσίμων σε εταιρεία πετρελαιοειδών στο Ικόνιο, η οποία έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των κατοίκων, της πόλης και μεγάλου μέρους της Αττικής πραγματοποίησε ο Νίκος Χαρδαλιάς και το επιτελείο του με τον Δήμαρχο, Γιάννη Λαγουδάκο, αναγγέλλοντας ότι άμεσα ξεκινά η υλοποίηση της εξόδου διαφυγής, που διεκδικεί η δημοτική αρχή με σειρά ενεργειών, διαμαρτυριών και δράσεων.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο όπου η οδός Γεωργίου Παπανδρέου, που διατρέχει το Άνω Πέραμα, καταλήγει στην Ανδρέα Παπανδρέου, όπου και θα δημιουργηθεί διάβαση. «Επιτόπια επίσκεψη του Περιφερειάρχη μας στο σημείο που διεκδικούμε εδώ και 20 χρόνια το πάγιο αίτημα, να φύγει το κράσπεδο και να δημιουργηθεί διάβαση με την τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη για την διέλευση των οχημάτων από το Άνω Πέραμα, ώστε να δημιουργηθεί έξοδος διαφυγής προς τη Λεωφόρο Σχιστού» δήλωσε ο δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος, από το σημείο όπου άμεσα θα ξεκινήσουν τα έργα για την δημιουργία εξόδου διαφυγής.

«Ο Περιφερειάρχης απάντησε αμέσως και μας επισκέφθηκε μετά το εφιαλτικό συμβάν της πυρκαγιάς το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το οποίο είχε εγκλωβίσει τους οδηγούς που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την πόλη. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του Νίκου Χαρδαλιά στο Πέραμα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και τον ευχαριστούμε εκ μέρους των Περαματιωτών για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά μας για την ασφάλεια των κατοίκων, των περιουσιών, και την καλύτερη προληπτική αντιμετώπιση της όποιας Έκτακτης Ανάγκης», πρόσθεσε.

«Δίνουμε τη μάχη του Αυτονόητου(!)», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε ότι «θα ξεκινήσει άμεσα αυτό που χρειάζεται να γίνει, έχει ολοκληρωθεί η σχετική τεχνική μελέτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες και μέσα στις επόμενες μέρες ξεκινούν οι παρεμβάσεις με την απαραίτητη σηματοδότηση για να είναι όλα ασφαλή . Δυστυχώς κάποια πράγματα μένουν στα συρτάρια χωρίς να υπάρχει λόγος, είμαστε εδώ για να είμαστε χρήσιμοι και αποτελεσματικοί, και ευχαριστούμε το Δήμαρχο Γιάννη Λαγουδάκο για τη συνεργασία», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, Σταυρούλα Αντωνάκου, δήλωσε: «Με έργα ουσίας, για άλλη μια φορά θα δώσουμε λύση σε ένα πάγιο αίτημα του Περάματος που είχε αγνοηθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Η Περιφέρεια Αττικής ολοκλήρωσε τη “ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ” για την τροποποίηση του υφιστάμενου κόμβου ώστε να επιτρέπεται η αριστερή στροφή από την δευτερεύουσα οδό (Γεωργίου Παπανδρέου) προς την κύρια(Ανδρέα Παπανδρέου). Η εν λόγω τροποποίηση θα δώσει στον Δήμο Περάματος μια επιπλέον κυκλοφοριακή έξοδο προς την Λεωφόρο Σχιστού, η οποία σήμερα πραγματοποιείται μονοσήμαντα μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας.»

