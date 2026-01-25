Οι Δημοκρατικοί απειλούν με shutdown μετά τον θάνατο του 37χρονου - Παρέμβαση Ομπάμα

Το «μίνιμουμ» από τις ψήφους των Δημοκρατικών. Πότε πάει σε shutdown το αμερικανικό κράτος. Η ημερομηνία - κλειδί της 30ης Ιανουαρίου.

Τη δέσμευσή του ότι θα μπλοκάρει το νομοσχέδιο δαπανών που αποτελεί τμήμα του Κρατικού Προϋπολογισμού το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στη Γερουσία την επόμενη εβδομάδα, αν οι Ρεπουμπλικάνοι συμπεριλάβουν κονδύλια προς το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ICE μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό 37χρονου, εξέφρασε ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, με αποτέλεσμα το φάντασμα του shutdown να «πλανάται» πάλι πάνω από τις ΗΠΑ.

«Αυτό που συμβαίνει στη Μινεσότα είναι φρικτό - και απαράδεκτο να συμβαίνει σε οποιαδήποτε αμερικανική πόλη», τόνισε ο Σούμερ. «Οι Δημοκρατικοί επεδίωξαν μεταρρυθμίσεις κοινής λογικής στο νομοσχέδιο δαπανών του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, αλλά λόγω της άρνησης των Ρεπουμπλικανών να αντισταθούν στον Τραμπ, καθίσταται απαραίτητο να περιοριστούν οι καταχρήσεις του ICE» πρόσθεσε.

Ο Άλεξ Πρέτι, νοσηλευτής σε μονάδα εντατικής θεραπείας, έπεσε νεκρός από πυρά που άνοιξαν ομοσπονδιακοί πράκτορες σε έναν δρόμο της Μινεάπολη. Η αντίθεση των Δημοκρατικών στο πακέτο των δαπανών θα επηρεάσει όχι μόνο το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας αλλά και τα υπουργεία Άμυνας, Εργασίας, Παιδείας, Πολιτείας, Οικονομικών και Υγείας σύμφωνα με το Bloomberg.

Σε περίπτωση shutdown πολλοί εργαζόμενοι του ομοσπονδιακού κράτους - συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών - ενδέχεται να αναγκαστούν να εργαστούν άνευ αποδοχών. Αλλά οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων και της Συνοριοφυλακής πιθανότατα θα πληρωθούν μέσω πρόσθετης χρηματοδότησης που περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο την Πέμπτη. Αν το νομοσχέδιο αλλάξει π.χ. αφαιρεθεί η χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, προκειμένου να εγκριθεί από τη Γερουσία, το ν/σ θα πρέπει να επιστραφεί ξανά στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να εγκριθεί. Αν δεν ολοκληρωθούν οι δύο ψηφοφορίες ως τις 30 Ιανουαρίου, το αμερικανικό κράτος πάει σε shutdown.

Δεδομένου του ότι ο Λευκός Οίκος αποκάλεσε τον Πρέτι «ντόπιο τρομοκράτη» και τον κατηγόρησε ότι παρεμπόδισε το έργο της συνοριοφυλακής παρά τα βίντεο που αποδεικνύουν το αντίθετο, οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία δέχονται τεράστια πίεση να περάσουν τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Ο νόμος για τις δαπάνες χρειάζεται την ψήφο τουλάχιστον 7 Δημοκρατικών για να περάσει από τη Γερουσία.

Το κάλεσμα του Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα χαρακτήρισε «σπαρακτική τραγωδία» τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, καλώντας τους πολίτες να υπερασπιστούν τις «θεμελιώδεις αξίες» της Αμερικής που δέχονται «επίθεση». «Επαφίεται σε κάθε πολίτη να αντιταχθεί στην αδικία, να προστατεύσει τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας και να κάνει την κυβέρνηση να λογοδοτήσει» τόνισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι «σπεύδει να κλιμακώσει την κατάσταση».