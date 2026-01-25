Συγχαρητήρια από Τασούλα - Κακλαμάνη στην Εθνική Ομάδα Πόλο για το χάλκινο μετάλλιο

Τα συγχαρητήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρόεδρο της Βουλής στην «χάλκινη» Εθνική ομάδα Πόλο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης συνεχάρησαν μέσα από δηλώσεις που έκαναν τους αθλητές της Εθνικής Ομάδας Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Βελιγράδι επικρατώντας με 5-12 επί της Ιταλίας στον μικρό τελικό.

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο ΠτΔ ανέφερε: «Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο Ανδρών και στον προπονητή τους Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πέτυχαν μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη χαρά και την περηφάνεια που χάρισαν σε όλους μας!».

«Η Εθνική μας Ομάδα Πόλο Ανδρών μας χάρισε σήμερα αξέχαστες στιγμές εθνικής υπερηφάνειας με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης στο Βελιγράδι. Οι διεθνείς μας, με το ασίγαστο πνεύμα αγωνιστικότητας που τους διακρίνει, κατέκτησαν το μοναδικό μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση που έλειπε από τη μεγάλη συλλογή του ελληνικού πόλο, γράφοντας μια λαμπρή σελίδα για την Ελλάδα στην ιστορία του αθλήματος» υπογράμμισε ο ΠτΒ.

«Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας,καθώς και στον ομοσπονδιακό προπονητή, Θοδωρή Βλάχο, ο οποίος με τη μεθοδικότητα και το ήθος του οδήγησε την ομάδα στη μεγάλη αυτή εθνική επιτυχία. Η αφοσίωση, η ομαδικότητα και το αγωνιστικό σας πνεύμα αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε!» κατέληξε ο κ. Κακλαμάνης.