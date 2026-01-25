«Χάλκινη» η Εθνική Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Με 5-12 την Ιταλία

Εμφάνιση όνειρο από την Εθνική Ελλάδας και «γαλανόλευκο» το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πόλο για πρώτη φορά στην ιστορία.

Η εθνική ομάδα «έπνιξε» στις δαγκάνες της την Ιταλία, επικράτησε με 12-5 κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, το πρώτο της στην ιστορία της διοργάνωσης.

Με ονειρεμένη εμφάνιση η Ελλάδα νίκησε κατά κράτος την Ιταλία με 12-5 και επιστρέφει από το Βελιγράδι με το χάλκινο μετάλλιο από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το πρώτο στην ιστορία της στην ιστορία του θεσμού.

Μετά την ήττα στον ημιτελικό από την Ουγγαρία, οι διεθνείς παίκτες μπήκαν στην Belgrade Arena αποφασισμένοι ώστε να μη χαθεί η ευκαιρία μεταλλίου, έπαιξαν φανταστική άμυνα, στην επίθεση βρήκαν τις λύσεις και με τρόπο εμφατικό πρόσθεσε στην πλούσια συλλογή της το μετάλλιο που έλειπε από αυτή.

Μέσα στην ίδια διοργάνωση η Ελλάδα νίκησε δύο φορές την Ιταλία, κάτι που δεν είχε καταφέρει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τα χαμόγελα επέστρεψαν στα πρόσωπα των παικτών της εθνικής ομάδας.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ιταλία): 1-4, 1-3, 2-3, 1-2

