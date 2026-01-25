Πολιτική | Ελλάδα

Κικίλιας: «Μας κάνατε περήφανους για το ιστορικό χάλκινο της Εθνικής πόλο»

Σημειώνεται ότι ο Θ. Βλάχος είναι στέλεχος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και φέρει τον βαθμό του πλωτάρχη.

Ιστορική στιγμή για τον ελληνικό αθλητισμό αποτέλεσε η επιτυχία της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους διεθνείς πολίστες και τον προπονητή τους, Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Μπράβο στα παιδιά της εθνικής πόλο και τον προπονητή τους για τη νίκη τους και την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Μας κάνατε περήφανους».

