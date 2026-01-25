Θεσσαλονίκη: Ανοίγει ο δρόμος για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας - Μετατρέπεται σε Πάρκο Μνήμης

Εφόσον οι δεσμεύσεις τηρηθούν, μετά το έργο θα πάρει τον δρόμο για το Ελεγκτικό Συνέδριο και αμέσως μετά αναμένεται το χρονοδιάγραμμα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, για το πότε και πώς θα εξελιχθεί αυτό το εμβληματικό, όπως τόνισε ο κ. Αγγελούδης, έργο, υπενθυμίζοντας πως αυτό ήταν το πρώτο έργο που ανακοίνωσε με την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ανοίγει ο δρόμος για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τη μετατροπή της σε Πάρκο Μνήμης του Ολοκαυτώματος, καθώς φαίνονται να αίρονται τα νομικά εμπόδια που καθυστερούσαν την έναρξη των εργασιών. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε από τη σημερινή εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, έλαβε τη δέσμευση από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ότι τερματίζεται η δικαστική τους διαμάχη.

«Δύο μέρες πριν έλαβα την ενημέρωση αλλά και τη δέσμευση από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ότι σταματάει η δικαστική τους διαμάχη και ότι είμαστε πλέον έτοιμοι, το επόμενο διάστημα, να ξεκινήσουμε τις εργασίες για την κατασκευή της πλατείας Ελευθερίας», σημείωσε ο δήμαρχος και προσέθεσε πως μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα και της έναρξης αλλά και της ολοκλήρωσης του έργου, δεδομένης, βεβαίως, της δέσμευσης, την οποία έλαβε και από τους δύο αναδόχους.

Εφόσον οι δεσμεύσεις τηρηθούν, μετά το έργο θα πάρει τον δρόμο για το Ελεγκτικό Συνέδριο και αμέσως μετά αναμένεται το χρονοδιάγραμμα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, για το πότε και πώς θα εξελιχθεί αυτό το εμβληματικό, όπως τόνισε ο κ. Αγγελούδης, έργο, υπενθυμίζοντας πως αυτό ήταν το πρώτο έργο που ανακοίνωσε με την ανάληψη των καθηκόντων του.

Ας είναι αυτή συνεισφορά μας στην ανάγκη συγκρότησης «ενός αρραγούς οικουμενικού μετώπου απέναντι στο μίσος, τον φασισμό, στο αβγό του φιδιού που επωάζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αγγελούδης, σημειώνοντας πως η δημιουργία του Πάρκου Μνήμης θα αποτελέσει έναν χώρο διαρκούς υπενθύμισης και αναγνώρισης της ιστορικής μνήμης, με στόχο τη διαφύλαξη του μηνύματος «Ποτέ ξανά» και την ενίσχυση της ενότητας απέναντι στο μίσος και τον φασισμό.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη από το Πράσινο Ταμείο και το κόστος υλοποίησης ανέρχεται σε περίπου 9 εκατ. ευρώ, μετά από προσφορά με έκπτωση 25,58% επί του αρχικού προϋπολογισμού.

Νωρίτερα, από το βήμα της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και του Μουσείου Ολοκαυτώματος, Δαυίδ Σαλτιέλ, είχε υπογραμμίσει την ανάγκη για έργα, όπως το Πάρκο Μνήμης στην πλατεία Ελευθερίας, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως «όσο το Μνημείο Ολοκαυτώματος παραμένει σε μια γωνία, εδώ που τοποθετήθηκε πριν από πολλά χρόνια, τόσο αυτή η εικόνα θα αποτελεί έμβλημα έλλειψης σεβασμού στην Ιστορία, στα πραγματικά γεγονότα».

