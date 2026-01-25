Μητσοτάκης για το χάλκινο της Εθνικής Πόλο: Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!».

Συνεχάρη την εθνική ομάδα του Πόλο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Χ.

«Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα! Είμαστε συγκινημένοι και υπερήφανοι» τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός.

η εθνική ομάδα πόλο ανδρών συνέτριψε με 12-5 την Ιταλία στο Βελιγράδι και κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, συμπληρώνοντας την τροπαιοθήκη της, μετά το ασημένιο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ο «μικρός» τελικός στην «Belgrade Arena» απέναντι στην Ιταλία εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο, αφού το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρήκε το αμυντικό… φίλτρο που είχε χάσει στον ημιτελικό με την Ουγγαρία και «καθάρισε» από νωρίς το ματς, φτάνοντας πανηγυρικά στο τελικό 12-5 και στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ιταλία): 1-4, 1-3, 2-3, 1-2