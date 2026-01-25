Ειδήσεις | Ελλάδα

Κλήρωση Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 15 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κλήρωση Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 15 εκατ. ευρώ
Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή (26/1), η κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα είναι: 12, 23, 34, 37, 45 και αριθμός Τζόκερ το 3.

Οι κληρώσεις Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

Τζόκερ: Η κλήρωση για τα 15 εκατ. ευρώ

Κλήρωση Τζόκερ: Πώς να παίξετε

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους:

  1. είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn
  2. είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κατώτατος μισθός: Η «έκπληξη» στο ποσοστό αύξησής του - Εντός της εβδομάδας τα υπομνήματα των κοινωνικών εταίρων

Στάθμευση: 3+1 λύσεις απέναντι στην καθημερινή «κρίση» στην Αθήνα

Κλήρωση Τζόκερ: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 15 εκατ. ευρώ

tags:
Τζόκερ
κλήρωση
Τυχερά παιχνίδια
Χρήματα
Ευρώ
Allwyn
ΟΠΑΠ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider