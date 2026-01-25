Στο VIP Lounge του ΟΑΚΑ τη Δευτέρα η κοπή πίτας του Κωστή Χατζηδάκη

«Ελάτε, δεν θα χάσετε!» επεσήμανε στο μήνυμά του στο Instagram ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα του σε μια ξεχωριστή τελετή στις τη Δευτέρα 26 Ιανουάριου στο VIP Lounge του ΟΑΚΑ, κόβει ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Κάθε Ιανουάριο, έρχεται ο Άη Βασίλης. Και μετά, η βασιλόπιτα. Και μετά, οι πίτες των Συλλόγων. Και μετά, οι πίτες των πολιτικών. Και μετά, η δική μου πίτα, που θα είναι τώρα τη Δευτέρα, στις 18:00 το απόγευμα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όχι στον αγωνιστικό χώρο, στο VIP Lounge» τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Ελάτε, δεν θα χάσετε! Θα είναι πολύ νόστιμη!» πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.