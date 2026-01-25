Πολιτική | Διεθνή

Γουίτκοφ: Χρήσιμες οι συνομιλίες με Νετανιάχου για το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας

Γουίτκοφ: Χρήσιμες οι συνομιλίες με Νετανιάχου για το σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας
Οι δύο πλευρές ευθυγραμμίζονται ως προς τα επόμενα βήματα και τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας σε όλα τα ζητήματα που είναι κρίσιμα για την περιοχή.

Οι συνομιλίες Αμερικανών αξιωματούχων με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τη δεύτερη φάση του 20σέλιδου ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα ήταν εποικοδομητικές, δήλωσε την Κυριακή ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ διατηρούν μια ισχυρή και μακροχρόνια σχέση, βασισμένη στον στενό συντονισμό και στις κοινές προτεραιότητες. Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική και θετική, με τις δύο πλευρές να ευθυγραμμίζονται ως προς τα επόμενα βήματα και τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας σε όλα τα ζητήματα που είναι κρίσιμα για την περιοχή», ανέφερε ο Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

