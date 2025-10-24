Ο Τραμπ ανοίγει την πόρτα σε νέους δασμούς στην Κίνα ενόψει της συνάντησης με τον Σι

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά έρευνα η οποία ανοίγει την πόρτα σε νέους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα, κλιμακώνοντας τις εντάσεις ενόψει της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής την επόμενη εβδομάδα μεταξύ των ηγετών των χωρών, αναφέρει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός εμπορικός εκπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ ανακοίνωσε την Παρασκευή την έναρξη έρευνας όσο αφορά το κατά πόσον η Κίνα συμμορφώθηκε με μια εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2020 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η έρευνα «θα εξετάσει εάν η Κίνα έχει εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις της βάσει της Συμφωνίας Phase One, καθώς και περιορισμούς στο εμπόριο των ΗΠΑ που προκύπτουν από οποιαδήποτε μη εφαρμογή των δεσμεύσεων της Κίνας και τυχόν μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ως απάντηση», ανέφερε σήμερα η αρμόδια υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Η κίνηση απειλεί να επιδεινώσει τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου ενόψει της συνάντησης του Τραμπ την επόμενη Πέμπτη με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα ωστόσο μπορεί να αποτελέσει διαπραγματευτικό χαρτί για τον Τραμπ, όπως τονίζει το Bloomberg.

Η έρευνα διεξάγεται βάσει του Άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να προσαρμόζει τις εισαγωγές από χώρες που θεωρούνται ότι έχουν δυσμενείς εμπορικές πρακτικές. Αυτές οι έρευνες συνήθως διαρκούν αρκετούς μήνες ή και περισσότερο, αλλά χρησιμεύουν ως νομική βάση για να επιβάλει μονομερώς δασμούς ο πρόεδρος, σημειώνει το Bloomberg.

Η εμπορική συμφωνία του Τραμπ με την Κίνα κατά την πρώτη θητεία του βασίστηκε εν μέρει στις δεσμεύσεις του Πεκίνου να ενισχύσει τις αγορές αμερικανικών γεωργικών προϊόντων, σημείο που αποτέλεσε μία νέα πηγή έντασης φέτος.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν εμπλακεί σε μια διαρκή εμπορική διαμάχη αντιποίνων αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο Τραμπ, που έχει αναζωπυρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες παρά τη συμφωνία περί μείωσης των αμοιβαίων δασμών προκειμένου να δοθεί χώρος σε περισσότερες διαπραγματεύσεις. Αυτή η ανακωχή για τους υψηλότερους δασμούς λήγει στα μέσα Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πλήξει την Κίνα με νέους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας, ενώ η Κίνα προσπαθεί να περιορίσει τη ροή κρίσιμων σπάνιων γαιών ορυκτών, κρίσιμων για πολλούς τομείς, όπως η ενέργεια, οι ημιαγωγοί και οι μεταφορές. Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει να προσθέσει έναν νέο δασμό 100% με ισχύ από την 1η Νοεμβρίου, εάν η Κίνα δεν υποχωρήσει σε αυτούς τους περιορισμούς στις σπάνιες γαίες.

Η εμπορική διαμάχη έχει οδηγήσει την Κίνα να διακόψει τις αγορές σόγιας από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει προβλέψει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με τον Σι για το εμπόριο και άλλα θέματα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για την πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής.