Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου στο επίκεντρο της πρώτης Συνόδου Κορυφής ΕΕ – Αιγύπτου

Στο επίκεντρο της πρώτης Συνόδου Κορυφής ΕΕ – Αιγύπτου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες βρέθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, (GREGY - Green Energy Interconnector), σε μια κρίσιμη στιγμή όπου το έργο αναμένεται να λάβει την τελική ώθηση. Ο GREGY αναφέρεται ρητά στην Κοινή Διακήρυξη (Joint Declaration) της Συνόδου, μια αναφορά που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του έργου για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κοινή Διακήρυξη αναφέρεται σε συγκεκριμένα έργα υποδομών, διασυνδέσεων, ενέργειας και κυκλικής οικονομίας, όπως η ενίσχυση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας NWFE, ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου της Αλεξάνδρειας και το έργο GREGY. Η υλοποίηση αυτών των έργων στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, στη διασφάλιση σταθερής ροής πράσινης ενέργειας και στην προώθηση ενός μοντέλου κλιματικής ανθεκτικότητας. Πιο αναλυτικά, το σχετικό κείμενο αναφέρει ότι:



«Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να επιταχύνουμε τη διεθνή πράσινη μετάβαση, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό της ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους. Μέσω της συνεργασίας μας, θα συνεχίσουμε να προάγουμε την καινοτομία, τη μετάβαση σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους και κυκλική οικονομία, καθώς και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. Θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε από κοινού λύσεις για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας ρύπανσης από πλαστικά και να δίνουμε προτεραιότητα σε επενδύσεις σε βασικούς τομείς, όπως η ανανεώσιμη ενέργεια, η ενεργειακή αποδοτικότητα, οι βιώσιμες μεταφορές, η διαχείριση ύδατος και λυμάτων, η διαχείριση αποβλήτων, η βιώσιμη γεωργία και οι πράσινες τεχνολογίες. Οι προσπάθειες αυτές αντικατοπτρίζουν τη στήριξη της ΕΕ στη πράσινη μετάβαση της Αιγύπτου και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς της απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Συγκεκριμένα παραδείγματα αυτής της στήριξης περιλαμβάνουν έργα όπως η Ενίσχυση του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας NWFE, η εκσυγχρονισμένη λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου της Αλεξάνδρειας και ο Διασυνδετήριος GREGY, τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της δικτυακής υποδομής και της διασύνδεσης μεταξύ χωρών. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, προωθούμε από κοινού ένα βιώσιμο και ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή μέλλον».

Η ηλεκτρική διασύνδεση GREGY Ελλάδας - Αιγύπτου, με χωρητικότητα 3.000 MW και μήκος 950 χλμ, θα μεταφέρει καθαρή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, κυρίως ηλιακή και αιολική, από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το έργο αναπτύσσεται από τον όμιλο Κοπελούζου και περιλαμβάνεται στην προκαταρκτική 2η λίστα των Έργων Κοινού και Αμοιβαίου Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (PCI/PMI) ενώ μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται η τελική ένταξη. Η τελική ένταξη στην επίσημη λίστα PCI παρέχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου «Connecting Europe Facility» (CEF), η οποία καλύπτει μέρος των προπαρασκευαστικών μελετών του έργου, όπως η ανάλυση κόστους-οφέλους και η μελέτη όδευσης του υποθαλάσσιου καλωδίου ενώ ενισχύει τον γεωπολιτικό και ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας ως κόμβου πράσινης ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αφρικής.



Για την ολοκλήρωση του έργου, προϋπολογισμού 4,2 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι απαιτείται μια πενταετία ενώ η τελική επενδυτική απόφαση αναμένεται το 2026. Σύμφωνα με εκπροσώπους της βιομηχανίας, εκτός από την αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας, η ολοκλήρωση του GREGY θα προσφέρει φθηνή πράσινη ενέργεια στα ελληνικά νοικοκυριά και τους ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές, με δυνατότητα μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας (PPAs).