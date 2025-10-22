Ελληνικό χρέος: Είχε τη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ - Παραμένει το πιο υψηλό

Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην ΕΕ ως αναλογία του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2021-2024 που έδωσαν στη δημοσιότητα ΕΛΣΤΑΤ και Εurostat.

Η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους στην ΕΕ ως αναλογία του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα δημοσιονομικά στοιχεία των ετών 2021-2024 που έδωσαν στη δημοσιότητα ΕΛΣΤΑΤ και Εurostat στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ). Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει το κράτος με το πιο υψηλό χρέος ως αναλογία του ΑΕΠ.

Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη μείωση χρέους στο τέλος του β' τριμήνου σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2024 καταγράφεται στην Ελλάδα (-8,9%), την Ιρλανδία (-7,2%), την Κύπρο (-6,5%), τη Δανία (-3,5%) και την Πορτογαλία (-2,3%).

Η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις μείωσης χρέους και σε βάση τριμήνου, αφού το χρέος της συρρικνώθηκε κατά 1,1% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2025, πετυχαίνοτας την τρίτη καλύτερη επίδοση, πίσω από το χρέος της Λιθουανίας και της Ιρλανδίας, που συρρικνώθηκαν κατά 1,4% και κατά 1,2% αντίστοιχα.

Ωστόσο, η χώρα μας έχει πρωτιά στο ύψος του χρέους το οποίο διαμορφώνεται στο 151,2% του ΑΕΠ, ενώ ακολουθούν η Ιταλία (138,3%), η Γαλλία (115,8%), το Βέλγιο (106,2%) και η Ισπανία (103,4%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2024 εκτιμάται στα 2,91 δισ. ευρώ (πλεόνασμα), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2024 εκτιμάται στα 364,9 δισ. ευρώ (154,2% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).

Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει και αναθεωρήσεις στα δεδομένα σε σχέση με την 1η κοινοποίηση του Απριλίου: δείχνουν το χρέος αυξημένο κατά 0,6% του ΑΕΠ και το πλεόνασμα μικρότερο κατά 0,1% του ΑΕΠ. Η αιτία είναι και η αναθεώρηση του ΑΕΠ που προηγήθηκε και δείχνει πιο χαμηλή ανάπτυξη το 2024.

Στο 81,9% του ΑΕΠ το χρέος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025, ο λόγος του ακαθάριστου χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 88,2%, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με 87,7% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025. Στην ΕΕ, ο λόγος αυξήθηκε επίσης από 81,5% σε 81,9%.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αυξήθηκε τόσο στην ευρωζώνη (από 87,7% σε 88,2%) όσο και στην ΕΕ (από 81,2% σε 81,9%).

Στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2025, το χρέος της γενικής κυβέρνησης αποτελούνταν από 84,2% χρεόγραφα στην ευρωζώνη και 83,7% στην ΕΕ, 13,2% δάνεια στην ευρωζώνη και 13,8% στην ΕΕ και 2,5% μετρητά και καταθέσεις τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ.