ΚΕΠΕ: Σε ανοδική πορεία η ελληνική οικονομία παρά την ήπια επιβράδυνση

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κινείται σε ανοδική πορεία, παρά την ήπια επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης που καταγράφεται το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σημειώνεται στο νέο τεύχος του τετραμηνιαίου περιοδικού του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), «Οικονομικές Εξελίξεις» το οποίο δημοσιοποιήθηκε σήμερα και είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών, ο πραγματικός ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,7% σε ετήσια βάση, έναντι 2,2% το πρώτο τρίμηνο, γεγονός που αποτυπώνει μια περιορισμένη αλλά όχι ανησυχητική επιβράδυνση. Η εξέλιξη αυτή δεν υποδηλώνει κάποια ουσιαστική αλλαγή στη δυναμική της οικονομίας, καθώς απορρέει από βραχυχρόνιες και εν μέρει αντισταθμιζόμενες διακυμάνσεις.

Η απότομη κάμψη των εισαγωγών αγαθών, κυρίως των καυσίμων, συνέβαλε θετικά στον ρυθμό ανάπτυξης, ενώ αντίρροπη επίδραση άσκησε η αντιστροφή της τάσης συσσώρευσης αποθεμάτων, η οποία είχε προηγουμένως ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επικαιροποιημένες εκτιμήσεις του ΚΕΠΕ για το 2025 προβλέπουν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ στο 2,1%, ελαφρώς χαμηλότερο από την προηγούμενη πρόβλεψη του 2,2%.

Η μικρή αυτή αναθεώρηση προς τα κάτω αντικατοπτρίζει τη συγκρατημένη επιβράδυνση του δεύτερου τριμήνου, χωρίς να μεταβάλλει την ευρύτερη εικόνα μιας οικονομίας που εξακολουθεί να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, υποβοηθούμενη από την ανθεκτικότητα της εγχώριας ζήτησης και την ομαλοποίηση των πληθωριστικών πιέσεων, όπως υπογραμμίζεται.