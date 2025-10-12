Ιρλανδία: 12 μέρη που πρέπει να επισκεφθείτε

Γοητευτικές πόλεις, γραφικά ψαροχώρια, παραμυθένια κάστρα και συναρπαστικά τοπία. Μια λίστα που θα σας κάνει να θέλετε να ετοιμάσετε βαλίτσες για Ιρλανδία!

Είναι αδύνατο να επισκεφτείς την Ιρλανδία και να μην την ερωτευτείς. Αυτή η μικρή χώρα διαθέτει πολύχρωμες πόλεις, γραφικά χωριά, εντυπωσιακά ιστορικά αξιοθέατα, ανεμοδαρμένες απόκρημνες ακτές και τοπία που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Σκέφτεστε να την επισκεφθείτε; Για να σας βοηθήσουμε ετοιμάσαμε μια λίστα με τα μέρη της Ιρλανδίας που αξίζουν την προσοχή σας.

Δουβλίνο

Η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας, το Δουβλίνο της καταπράσινης γης των Κελτών, της μπύρας Guinness και του James Joyce, είναι μία πόλη νεανική, φιλική και γεμάτη θετική ενέργεια. Με εκατοντάδες pubs και εστιατόρια και πολλά μουσικά events, το σίγουρο είναι ότι σε αυτό το ταξίδι δεν θα βαρεθείτε. Ταυτόχρονα είναι μια πόλη με μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά. Το Δουβλίνο διαθέτει τεράστιο πλούτο σε μουσεία και αίθουσες τέχνης που αξίζει να επισκεφθείτε, ενώ στους δρόμους του συνυπάρχουν κτίσματα μεσαιωνικής, γεωργιανής, βικτωριανής αλλά και μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Μπορείτε να γυρίσετε εύκολα την πόλη με τα πόδια και να δείτε πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα, όπως την πανέμορφη βιβλιοθήκη του Trinity College, το πάρκο St. Stephen's Green και το Μουσείο Ζυθοποιίας της Guinness.

Galway

Χτισμένο στη δυτική ακτή της Ιρλανδίας, κοντά στα νησιά Aran και στην περιοχή Connemara, το Galway με τα πλακόστρωτα δρομάκια, την ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και τα πολυάριθμα φεστιβάλ, είναι μία από τις πιο γοητευτικές πόλεις της Ιρλανδίας. Το 2018, το Galway ανακηρύχτηκε Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας, ενώ το 2020 ήταν η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (μαζί με τη Ριέκα της Κροατίας). Αφιερώστε λίγο χρόνο για να δείτε και το ψαροχώρι Claddagh, δίπλα στον κόλπο Galway, με τα πολύχρωμα κτήρια και τους κύκνους να κολυμπούν μπροστά τους.

Βράχοι του Μοχέρ

Οι Βράχοι του Μοχέρ, στη νοτιοδυτική περιοχή Μπέρεν της Ιρλανδίας, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία αλλά και ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα της χώρας. Έχουν εκπληκτική θέα προς τον Ατλαντικό Ωκεανό και ορθώνονται σε ύψος που φτάνει τα 214 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

