Δυο νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε πλήγματα της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροδρομική επιδρομή στην ουκρανική πόλη Κοσταντίνιφκα, στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά), ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Σερχίι Χορμπούνοφ μέσω Facebook χθες Σάββατο.

Άλλοι τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν όταν κατευθυνόμενη βόμβα που ερρίφθη από αέρος έπεσε δίπλα σε ορθόδοξο ναό. Η εκκλησία υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τον κ. Χορμπούνοφ, ακόμη ένας πολίτης υπέστη ελαφριά τραύματα όταν άλλη βόμβα έπεσε στην περιοχή. Εννιά σπίτια υπέστησαν ζημιές, πρόσθεσε.

Η πόλη απέχει μόλις μερικά χιλιόμετρα από το μέτωπο του πολέμου. Έχει υποστεί πλήγματα επανειλημμένα και μεγάλο μέρος της έχει καταστραφεί.

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 32 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

