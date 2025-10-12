Έκρηξη σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη λεωφόρο Συγγρού

Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν της 11 το βράδυ του Σαββάτου σε παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που βρίσκεται στη συμβολή της λεωφόρου Συγγρού με την οδό Αριστοτέλους στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στις 22:50 άγνωστα άτομα τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό αποτελούμενο από τέσσερα γκαζάκια στην είσοδο του κτηρίου. Από την έκρηξη δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός αλλά έσπασαν τα τζάμια της εισόδου και μαύρισε η τοιχοποιία του κτηρίου.



Στο σημείο έχει μεταβεί και πραγματοποιεί έρευνα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ.



Λόγω του περιστατικού η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αριστοτέλους από το ύψος της οδού Πάντου έως τον παράδρομο της λεωφόρου Συγγρού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ