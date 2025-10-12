Ξεκινά στο τέλος του έτους η εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου δικογραφίας

Στην πιλοτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου δικογραφίας, που αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2025 αναφέρθηκε ο Ιωάννης Μπούγας.

Στην πιλοτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου δικογραφίας, που αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2025 αναφέρθηκε ο Ιωάννης Μπούγας.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε πως «δεν πρόκειται για μια θεωρητική ή αφηρημένη έννοια, αλλά για ένα θεσμικά κατοχυρωμένο εργαλείο» είναι δηλαδή «ένα έργο που αναβαθμίζει oυσιαστικά τη λειτουργία των δικαστηρίων, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στους δικαστικούς λειτουργούς, το νομικό κόσμο και, κυρίως, στους πολίτες».

O κ. Μπούγας αφού αναφέρει τι θα περιλαμβάνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο δικογραφίας, επισημαίνει ότι «θα συγκεντρώνεται σε έναν ενιαίο, ψηφιακό χώρο ολόκληρη η δικογραφία, εξασφαλίζοντας πληρότητα, ασφάλεια και άμεση πρόσβαση για όλους τους εμπλεκόμενους σε μια δικαστική υπόθεση».

Έτσι, οι δικηγόροι από το γραφείο τους, χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθούν, θα καταθέτουν όλα τα έγγραφα ηλεκτρονικά και θα παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης από το Πρωτοδικείο έως και την έκδοση απόφασης από τον Άρειο Πάγο.

Σύμφωνα με το άρθρο 119 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, θα δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος για κάθε υπόθεση.

Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως είναι:

Δικόγραφα (αγωγές, εφέσεις, ανακοπές, αιτήσεις αναίρεσης, κ.ά.),

Προτάσεις, προσθήκες και αξιολογήσεις μαρτυρικών καταθέσεων,

Πληρεξούσια, γραμμάτια προείσπραξης, δικαστικό ένσημο και νομιμοποιητικά έγγραφα,

Ένορκες βεβαιώσεις, εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και αυτοψίας και

Έγγραφα διαμεσολάβησης, σχετική νομολογία, διατάξεις και αποφάσεις της υπόθεσης.

«Με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώνεται σε έναν ενιαίο, ψηφιακό χώρο ολόκληρη η δικογραφία, εξασφαλίζοντας πληρότητα, ασφάλεια και άμεση πρόσβαση για όλους τους εμπλεκόμενους σε μια δικαστική υπόθεση» τόνισε ο υφυπουργός.

«Η πιλοτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου δικογραφίας θα ξεκινήσει μέχρι τα τέλη του 2025 στις κτηματολογικές διαφορές, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πρόοδος στην ψηφιοποίηση των αρχείων του Κτηματολογίου, όπως συμβόλαια, αλλά και των δικαστηρίων της χώρας, θα επιτρέψει στους δικαστές να αντλούν, με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και μέσω διαλειτουργικότητας, απευθείας πληροφορίες και δεδομένα από ψηφιοποιημένα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στην ειδική πλατφόρμα του Κτηματολογίου.Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η μείωση του χρόνου μελέτης των μεγάλων φακέλων δικογραφίας, και κατ΄ επέκταση θα επέλθει η άμεση έκδοση αποφάσεων» προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ