Στον ΑΔΜΗΕ οι άδειες για τη διασύνδεση με την Κύπρο

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά την συνάντηση των ΥΠΕΝ Ελλάδας - Κύπρου στην Αθήνα που έγινε «σε άριστο κλίμα».

Η μεταβίβαση των αδειών ιδιοκτήτη και διαχειριστή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου στον ΑΔΜΗΕ δημοσιεύθηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κύπρου με τις αποφάσεις υπ. Αριθμό 302 και 303 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Κύπρου.

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά την συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου, χθες στην Αθήνα, στην οποία συμφωνήθηκε οι δύο χώρες να προχωρήσουν στην επίλυση όλων των ζητημάτων που εκκρεμούν σε σχέση με το έργο.

Πρόκειται όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές για το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της υλοποίησης των συμφωνηθέντων στη συνάντηση των δύο υπουργών που έγινε «σε άριστο κλίμα».

Σημειώνεται ότι ο κ. Παπασταύρου μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 ανήγγειλε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των αδειών στον ΑΔΜΗΕ, από τον προηγούμενο φορέα του έργου που ήταν η εταιρεία Euroasia Interconnector.

Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, στη συνάντηση «συμφωνήθηκε να προχωρήσουμε επιλύοντας όλα τα εκκρεμή θέματα ώστε να έχουμε ένα ενιαίο μέτωπο για την υλοποίηση του έργου που θα δώσει τέλος στην ενέργεια και απομόνωση της Κύπρου».

΄Όπως έγραφε το insider.gr, από το τετ α τετ δόθηκε το πράσινο φως να υπάρξει κοινή γραμμή Ελλάδας και Κύπρου στην τηλεδιάσκεψη, ώστε να ζητηθεί εμπλοκή της Κομισιόν για την προστασία του Great Sea Interconnector από τις τουρκικές αξιώσεις. Αν και από διαφορετικές αφετηρίες -και με διαφορετικές εκτιμήσεις για την τύχη που μπορεί να έχει ένα τέτοιο αίτημα- οι δύο πλευρές φαίνεται να συμφωνούν ότι θα πρέπει πλέον οι Βρυξέλλες να δείξουν εμπράκτως τη στήριξή τους στο πρότζεκτ.