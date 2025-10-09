Συνάντηση Παπασταύρου - Kύπριου ΥΠΕΝ για GSI

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, «κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής συνάντησης που έλαβε χώρα σε άριστο κλίμα, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο στην κατεύθυνση που έθεσαν πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης».

Η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου GSI, συζητήθηκε σε συνάντηση εργασίας μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου και του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, κ. Γιώργου Παπαναστασίου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Στη συνάντηση μετείχαν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος και ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, «κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής συνάντησης που έλαβε χώρα σε άριστο κλίμα, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο στην κατεύθυνση που έθεσαν πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης».