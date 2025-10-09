Πολιτική | Ελλάδα

Συνάντηση Παπασταύρου - Kύπριου ΥΠΕΝ για GSI

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συνάντηση Παπασταύρου - Kύπριου ΥΠΕΝ για GSI
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, «κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής συνάντησης που έλαβε χώρα σε άριστο κλίμα, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο στην κατεύθυνση που έθεσαν πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης».

Η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου GSI, συζητήθηκε σε συνάντηση εργασίας μεταξύ του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρου Παπασταύρου και του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, κ. Γιώργου Παπαναστασίου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Στη συνάντηση μετείχαν ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος και ο Πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, κ. Σταύρος Αυγουστίδης.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, «κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής συνάντησης που έλαβε χώρα σε άριστο κλίμα, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για το έργο στην κατεύθυνση που έθεσαν πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης».

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχονται δύο νέα επιδόματα τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

Ασανσέρ: Βήμα βήμα η δήλωση στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων - Τα λάθη και οι διορθώσεις

«Μεγάλος Αδερφός» στα ΙΧ: Στα σκαριά το Ενιαίο Μητρώο Οχημάτων

tags:
Κύπρος
Ελλάδα
Ηλεκτρική διασύνδεση
Σταύρος Παπασταύρου
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider