ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,9% ο ετήσιος πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο - Άνοδος 9,9% στα ενοίκια

Σημαντική επιβράδυνση στον ετήσιο ρυθμό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έφεραν οι μειώσεις τιμών σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,9% τον Σεπτέμβριο από 2,9% που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Στην ανάλυση ανά κατηγορία σημαντικές αυξήσεις εμφανίζουν οι τιμές σε:
Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια με ετήσια άνοδο 5,9% λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία- κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.
Ένδυση – Υπόδηση με ετήσια άνοδο τιμών 5,2% λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
Μεταφορές με άνοδο τιμών 2,7% λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
Ο ετήσιος πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώθηκε στο 1,4% τον Σεπτέμβριο αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά), σάλτσες-καρυκεύματα.
Οι «πρωταθλητές» των αυξήσεων
Τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε σχέση με ένα χρόνο πριν εμφανίζουν: οι σοκολάτες (22,2%), ο καφές (19,8%), τα εισιτήρια αεροπλάνων (12,6%), τα ενοίκια κατοικιών (9,9%) και τα κρέατα (8,4%).
Από την άλλη τις μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις τιμών καταγράφουν: Το ελαιόλαδο (-37,1%), το πετρέλαιο θέρμανσης (-12,9%), το φυσικό αέριο (-10,2%), τα ξενοδοχεία (-9,2%) και οι σάλτσες-καρυκεύματα (-6,8%).
Σε σχέση με τον Αύγουστο ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατέγραψε αύξηση 0,8%. Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 - Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 3,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 - Σεπτεμβρίου 2024 με το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2022 - Σεπτεμβρίου 2023.
Στο 1,8% ο εναρμονισμένος πληθωρισμός
Ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,8% τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ που επιβεβαιώνει τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Ο μέσος Εναρμονισμένος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 - Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 - Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,0% έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 - Σεπτεμβρίου 2024 με το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2022 - Σεπτεμβρίου 2023.
Στο 1,4% η αναπροσαρμογή μισθωμάτων
Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2025 διαμορφώθηκε σε 1,4% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.