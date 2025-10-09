ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,9% ο ετήσιος πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο - Άνοδος 9,9% στα ενοίκια

Σημαντική επιβράδυνση στον ετήσιο ρυθμό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έφεραν οι μειώσεις τιμών σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης.

Σημαντική επιβράδυνση στον ετήσιο ρυθμό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έφεραν οι μειώσεις τιμών σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,9% τον Σεπτέμβριο από 2,9% που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Στην ανάλυση ανά κατηγορία σημαντικές αυξήσεις εμφανίζουν οι τιμές σε:

Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια με ετήσια άνοδο 5,9% λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία- κυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

Ένδυση – Υπόδηση με ετήσια άνοδο τιμών 5,2% λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

Μεταφορές με άνοδο τιμών 2,7% λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Ο ετήσιος πληθωρισμός τροφίμων διαμορφώθηκε στο 1,4% τον Σεπτέμβριο αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά), σάλτσες-καρυκεύματα.

Οι «πρωταθλητές» των αυξήσεων

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε σχέση με ένα χρόνο πριν εμφανίζουν: οι σοκολάτες (22,2%), ο καφές (19,8%), τα εισιτήρια αεροπλάνων (12,6%), τα ενοίκια κατοικιών (9,9%) και τα κρέατα (8,4%).

Από την άλλη τις μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις τιμών καταγράφουν: Το ελαιόλαδο (-37,1%), το πετρέλαιο θέρμανσης (-12,9%), το φυσικό αέριο (-10,2%), τα ξενοδοχεία (-9,2%) και οι σάλτσες-καρυκεύματα (-6,8%).

Σε σχέση με τον Αύγουστο ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατέγραψε αύξηση 0,8%. Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 - Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 3,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 - Σεπτεμβρίου 2024 με το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2022 - Σεπτεμβρίου 2023.

Στο 1,8% ο εναρμονισμένος πληθωρισμός

Ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 1,8% τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ που επιβεβαιώνει τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat. Ο μέσος Εναρμονισμένος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 - Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 - Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,0% έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 - Σεπτεμβρίου 2024 με το δωδεκάμηνο Οκτωβρίου 2022 - Σεπτεμβρίου 2023.

Στο 1,4% η αναπροσαρμογή μισθωμάτων

Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό αύξησης του μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2025 διαμορφώθηκε σε 1,4% επί του καταβαλλόμενου μισθώματος.