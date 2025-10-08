Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωδικαστήριο για τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών στα σύνορα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι αρχές είναι ανεπαρκείς και, για τον λόγο αυτό, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να παραπέμψει την Ελλάδα [INFR(2020)2268] στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσης με την οδηγία 2020/262/EΕ, της 19ης Δεκεμβρίου 2019, για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) αποφάσισε η Κομισιόν.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα απαλλάσσει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα προϊόντα που προμηθεύουν τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών που βρίσκονται στα χερσαία σύνορά της με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία. Βάσει του ενωσιακού δικαίου, τα κράτη μέλη που διέθεταν, την 1η Ιουλίου 2008, καταστήματα αφορολόγητων ειδών εκτός αερολιμένα ή λιμένα μπορούσαν να κάνουν χρήση της εν λόγω απαλλαγής μέχρι τον Ιανουάριο του 2017. Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν επιτρέπεται πλέον βάσει των κανόνων της ΕΕ, η Ελλάδα εξακολουθεί να κάνει χρήση της απαλλαγής αυτής.

Η διαδικασία ξεκίνησε προδικαστικά τον Φεβρουάριο του 2024 όταν η Επιτροπή έστειλε προειδοποιητική επιστολή καλώντας την Ελλάδα να καταργήσει την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών στα χερσαία σύνορα με τρίτες χώρες.

Ακολούθησε το 2ο προδικαστικό στάδιο της αιτιολογημένης γνώμης τον Φεβρουάριο του 2025 και τώρα κινήθηκε το 3ο στάδιο, η διαδικασία παραπομπής στο Δικαστήριο της ΕΕ.