Βιολογική Γεωργία στον «αέρα»: Κίνδυνος απένταξης για 22.245 παραγωγούς και πακέτο 385 εκατ. ευρώ

Ένα πρωτοφανές διοικητικό και οικονομικό αδιέξοδο απειλεί να τινάξει στον αέρα ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα για την πράσινη μετάβαση του πρωτογενούς τομέα, την Παρέμβαση Π3-70.2.1 για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές. Περισσότεροι από 22.000 παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της οριζόντιας απένταξης από το πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι τηρούν τις δεσμεύσεις τους για πάνω από ένα χρόνο. Η εξέλιξη αυτή θέτει σε κίνδυνο ένα πακέτο ενισχύσεων ύψους 385 εκατομμυρίων ευρώ και δημιουργεί μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ των αγροτών και του κράτους.

Το Χρονικό μιας Προαναγγελθείσας Κρίσης

Η ιστορία του προγράμματος, που φιλοδοξούσε να στηρίξει τους νεοεισερχόμενους στη βιολογική γεωργία, είναι ενδεικτική των παθογενειών του συστήματος. Ενώ η επίσημη πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων δημοσιεύθηκε το Μάιο του 2025, με τα αποτελέσματα να εκδίδονται στις 23 Ιουνίου 2025, οι δεσμεύσεις για τους παραγωγούς είχαν αναδρομική ισχύ από το 2024.

Οι 22.245 δικαιούχοι που εντάχθηκαν τελικά στο πρόγραμμα δεσμεύτηκαν για μια τριετία, η οποία ξεκίνησε επίσημα στις 30 Ιουνίου 2024. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη στιγμή της ένταξής τους, οι παραγωγοί είχαν ήδη συμπληρώσει σχεδόν έναν χρόνο εφαρμογής των απαιτητικών βιολογικών πρακτικών, με την πρώτη πληρωμή για το έτος εφαρμογής 2024 να προβλέπεται έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Πολλοί είναι αυτοί που Τηρούν τις Δεσμεύσεις και Περιμένουν τις Πληρωμές

Από τον Ιούνιο του 2024, οι ενταγμένοι παραγωγοί έχουν επωμιστεί ένα σημαντικό οικονομικό και λειτουργικό βάρος, τηρώντας στο ακέραιο τις υποχρεώσεις τους:

Εφαρμόζουν βιολογικές μεθόδους: Απέχουν από συμβατικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, γεγονός που συχνά οδηγεί σε μείωση της παραγωγικότητας και αύξηση του κόστους παραγωγής.

Πληρώνουν Οργανισμούς Πιστοποίησης: Έχουν συνάψει συμβάσεις και καταβάλλουν αμοιβές σε φορείς ελέγχου από το 2024, χωρίς να έχουν λάβει καμία ενίσχυση.

Είναι συνεπείς στους ελέγχους: Έχουν ανταποκριθεί και διευκολύνει όλους τους ελέγχους που τους έχουν ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Σήμερα, έχοντας ήδη εισέλθει στο δεύτερο έτος εφαρμογής, οι παραγωγοί όχι μόνο δεν έχουν πληρωθεί για το 2024, αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή της πλήρους απένταξης.

Η αιχμή του προβλήματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι η απόφαση για πιθανή απένταξη του συνόλου των παραγωγών, η οποία αποδίδεται σε «αδυναμία ελέγχου» από την πλευρά των αρχών. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί οργή και αγανάκτηση, καθώς μετακυλίει την ευθύνη της διοικητικής ανεπάρκειας στους ίδιους τους παραγωγούς που έχουν τηρήσει τις δεσμεύσεις τους.

Οι συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης θα ήταν καταστροφικές:

Οικονομική Κατάρρευση: Χιλιάδες παραγωγοί θα μείνουν χωρίς τις αναμενόμενες ενισχύσεις, έχοντας ήδη επενδύσει σημαντικά κεφάλαια στη μετάβαση στη βιολογική γεωργία.

Εμπορική Ζημιά: Η αξιοπιστία των ελληνικών βιολογικών προϊόντων δέχεται ισχυρό πλήγμα, καθώς δημιουργείται ένα κλίμα δυσπιστίας στο καταναλωτικό κοινό για την εγκυρότητα των πιστοποιήσεων.

Πλήγμα στην Πράσινη Μετάβαση: Η αποτυχία του προγράμματος θα λειτουργήσει ως αντικίνητρο για οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια μετάβασης σε πιο βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον καλλιεργητικές μεθόδους.

Η υπόθεση της Παρέμβασης Π3-70.2.1 αποτελεί ένα κρίσιμο τεστ για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού.