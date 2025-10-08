Νέο ιστορικό χαμηλό «κόκκινων» δανείων στις τράπεζες - Επιταχύνει ο Εξωδικαστικός

Με υψηλούς ρυθμούς κινήθηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός και τον μήνα Σεπτέμβριο, με 6.513 εκκινήσεις νέων αιτήσεων και 2.955 νέες υποβολές.

Σε υψηλό επίπεδο και οι μηνιαίες ρυθμίσεις, οι οποίες έφτασαν τις 1.789, ύψους 524,4 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας έτσι να επιβεβαιώνει τις αρχικές προβλέψεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως προς την αύξηση που θα επέφερε το μέτρο της υποχρεωτικής υπαγωγής επιλέξιμων οφειλετών με διευρυμένα κριτήρια. Προς επίρρωση αυτών, επισημαίνεται ότι ο μέσος μηνιαίος όγκος ρυθμίσεων έχει αυξηθεί κατά 28% σε σχέση με την περίοδο προ της θεσμοθέτησης της υποχρεωτικότητας.

Συνολικά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου καταγράφονται 43.533 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 14,08 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ταυτόχρονα, το ποσοστό εγκρισιμότητας έφτασε στο 79%.

Παράλληλα, μέσω του Εξωδικαστικού πραγματοποιήθηκε διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο (Εφορία, ΚΕΑΟ κλπ) και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς (τράπεζες, servicers κλπ) 4,53 δισ. ευρώ. Το 49% των ρυθμίσεων προς χρηματοπιστωτικούς φορείς έλαβε κούρεμα οφειλής άνω του 30% μέσω του Εξωδικαστικού. Το μέσο κούρεμα για οφειλές προς το Δημόσιο ανέρχεται στο 14,51%, για στεγαστικά στο 14%, επιχειρηματικά δάνεια στο 30,65% και για καταναλωτικά στο 34,64% (οφειλές προς χρηματοπιστωτικούς φορείς).

Στο κλείσιμο του α’ εξαμήνου, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύτηκαν εντός του μήνα Σεπτεμβρίου, παρατηρείται περαιτέρω υποχώρηση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας έτσι νέο ιστορικό χαμηλό στο 3,4%.

Έμφαση στην κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Από τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου προκύπτει ότι και η κοινωνική διάσταση του μηχανισμού ενισχύεται σταθερά: στις αιτήσεις των ευάλωτων ομάδων σημειώθηκαν 326 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις, εκ των οποίων οι 20 αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, 299 οφειλέτες έχουν κάνει χρήση του μέτρου προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμών, προστατεύοντας αποτελεσματικά την περιουσία τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με servicers

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια & Πιστώσεις, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι ρυθμίσεις/αναδιαρθρώσεις δανείων έφτασαν τα 3,2 δισ. ευρώ. Η εγκρισιμότητα Σεπτεμβρίου για τους 10 πιστωτές με τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων φτάνει στο 79,8% κατά μέσο όρο.

Τα υψηλότερα ποσοστά εγκρισιμότητας έχουν οι Intrum (96%), Veraltis (88%) και QQuant (87%).

Τον μήνα Αύγουστο συνεχίστηκε η θετική πορεία στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 190 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 3.144 οφειλέτες.