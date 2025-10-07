Χ. Βίρκουνεν (Εκτελεστική Αντιπρόεδρος Κομισιόν): Η Ελλάδα κεντρικός πυλώνας της ευρωπαϊκής κυβερνοασφάλειας

Επιταχύνεται ο ρόλος της χώρας στις εμβληματικές τεχνολογικές πρωτοβουλίες της ΕΕ. Τι επισημαίνει στο insider για την αυτονομία της ΕΕ, τις διατλαντικές σχέσεις, την ευρωπαϊκή ασπίδα drones, το πρόγραμμα SAFE και το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνολογία.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή για επιχειρήσεις, καινοτομία και τεχνολογική ηγεσία. Πρέπει να δράσουμε τώρα, όλοι μαζί, για να πετύχουμε μια πιο ασφαλή και τεχνολογικά κυρίαρχη Ευρώπη.» Αυτό το μήνυμα στέλνει η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, Χένα Βίρκουνεν (Henna Virrkunen) προς την ελληνική Κυβέρνηση, λίγες ώρες μετά την επίσκεψή της στην Αθήνα. Απαντώντας στις ερωτήσεις του Insider και του Γιάννη Παπαγεωργίου, η Φινλανδή Επίτροπος τόνισε ότι άμεση προτεραιότητα της Επιτροπής είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και του συντονισμού στον κυβερνοχώρο ενώ μεσοπρόθεσμος στόχος της είναι η ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας της ΕΕ σε κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες, με έμφαση στους ημιαγωγούς, την τεχνητή νοημοσύνη και την κβαντική τεχνολογία

Ερωτηθείσα για το κατά πόσο η πολιτική Τραμπ επηρεάζει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της, υποστήριξε ότι κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής της Επιτροπής μας είναι η ανάπτυξη τεχνολογικής κυριαρχίας, ώστε η ΕΕ να έχει τον έλεγχο σε βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες εφοδιασμού, συμπληρώνοντας ωστόσο: «Παράλληλα «συνεχίζουμε τη στενή μας συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραμένουν σημαντικός εταίρος και σύμμαχος της Ευρώπης, παρά κάποιες διαφωνίες»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον σχεδιασμό του ευρωπαϊκού drone-wall, η κα. Βίρκουνεν αναφέρθηκε στη δυνατότητα -μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων- που δίνεται σε όλες τις χώρες για την ταχεία ανάπτυξη κρίσιμων προηγμένων συστημάτων εναέριας επιτήρησης σε συνδυασμό με ισχυρές drone και anti-drone δυνατότητες καθώς και στην ενίσχυση της ικανότητάς τους για άμεση και αποτελεσματική αντίδραση σε επιθέσεις ή παραβιάσεις με drones. Και τονίζει ότι περαιτέρω λεπτομέρειες για συγκεκριμένες επενδύσεις θα προκύψουν αφού αναλυθούν από την Επιτροπή -με προθεσμία έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025- τα εθνικά σχέδια που ήδη υπέβαλαν τα κράτη μέλη.

Αναλυτικά η συνέντευξη της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Επιτροπής:

Ίσως είναι η πρώτη φορά από την ίδρυση της ΕΕ που η τεχνολογία, η ασφάλεια και η δημοκρατία συνδέονται τόσο στενά, δεδομένων των άνευ προηγουμένου κινδύνων που αντιμετωπίζουμε. Ας ξεκινήσω με την ασφάλεια. Ένας κύριος στόχος είναι η μεγαλύτερη αυτονομία της ΕΕ, ιδιαίτερα σε ευαίσθητους τομείς που περιλαμβάνουν κρίσιμες πρώτες ύλες και υπηρεσίες. Δεδομένης της αμεσότητας των απειλών, τι μπορεί ρεαλιστικά να πετύχει η ΕΕ —μαζί με ομοϊδεάτες (like-minded) χώρες— τους επόμενους μήνες, και τι μεσοπρόθεσμα;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί σε μια ολοκληρωμένη και επιταχυνόμενη στρατηγική για την ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας στον τομέα της ασφάλειας, οδηγούμενη από τους άνευ προηγουμένου γεωπολιτικούς κινδύνους που κατέδειξαν την ευαλωτότητα των αλυσίδων εφοδιασμού και των τεχνολογικών εξαρτήσεων. Αναγνωρίζουμε ότι σχεδόν κάθε εξάρτηση μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσο πίεσης.

Βραχυπρόθεσμα, η εστίαση είναι στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και του συντονισμού στον κυβερνοχώρο. Κύρια νομοθετικά και επιχειρησιακά μέτρα περιλαμβάνουν:

• Νομοθετικό πλαίσιο για την κυβερνοασφάλεια: Η Οδηγία NIS2 αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τον εναρμονισμένο συντονισμό της κυβερνοασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ σε βασικούς και σημαντικούς κρίσιμους τομείς. Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία έως τις 18 Οκτωβρίου 2024 για πλήρη ενσωμάτωση.

• Διαχείριση Περιστατικών: Ο Κανονισμός για την Αλληλεγγύη στον Κυβερνοχώρο και το Σχέδιο Αντιμετώπισης, που τέθηκαν σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2025, αποσκοπούν στη σημαντική βελτίωση της ετοιμότητας, της ανίχνευσης και της συντονισμένης αντίδρασης σε μεγάλης κλίμακας περιστατικά κυβερνοασφάλειας. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την ανάπτυξη σαφούς πλαισίου ΕΕ για τη διαχείριση κυβερνοκρίσεων.

• Ασφάλεια προϊόντων: Ο Κανονισμός για την Ανθεκτικότητα στον Κυβερνοχώρο (CRA), που τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2024, καθιστά υποχρεωτικό τα προϊόντα hardware και software να είναι ασφαλή εκ κατασκευής. Η άμεση προτεραιότητα είναι η προσαρμογή της βιομηχανίας και η προετοιμασία για την πλήρη εφαρμογή έως τα τέλη του 2027.

Η μεσοπρόθεσμη στρατηγική μας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εγχώριας ικανότητας σε κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες, με σαφή έμφαση στους ημιαγωγούς, την τεχνητή νοημοσύνη (TN) και την κβαντική τεχνολογία. Αυτό περιλαμβάνει ουσιαστικές στρατηγικές επενδύσεις:

• Το Σχέδιο Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη και η Στρατηγική για την Κβαντική Τεχνολογία θέτουν φιλόδοξους στόχους για την ανάδειξη της Ευρώπης στην πρώτη γραμμή αυτών των κρίσιμων αναδυόμενων τεχνολογιών.

• Ενισχύουμε ενεργά την τεχνολογική μας υποδομή, όπως φαίνεται από τις επενδύσεις σε:

-13 εργοστάσια ΤΝ και πιλοτικές γραμμές παραγωγής ημιαγωγών για την επιτάχυνση της καινοτομίας και της παραγωγής.

-Στόχο δημιουργίας 4 έως 5 gigafactories — έργο που έχει συγκεντρώσει ενδιαφέρον πολύ μεγαλύτερο από τις αρχικές μας προσδοκίες — ώστε να εδραιώσουμε τη θέση μας στη στρατηγική παραγωγή.

• Θέτουμε τα θεμέλια για μελλοντικές διαρθρωτικές αλλαγές. Για παράδειγμα, η διαβούλευση για το Cloud and AI Development Act έχει πλέον ολοκληρωθεί. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης και εφαρμογής αξιόπιστων ευρωπαϊκών δυνατοτήτων cloud και edge computing και η δημιουργία οικοσυστήματος που θα στηρίξει την καινοτομία και την ανάπτυξη υποδομών ΤΝ στην Ευρώπη, μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από μη ευρωπαϊκούς παρόχους.

Πόσο πιο δύσκολες καθιστούν οι σημερινές διατλαντικές σχέσεις το έργο σας σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν; Το ΝΑΤΟ παραμένει βασικός πυλώνας ασφάλειας, αλλά πώς έχουν επηρεαστεί τα επίπεδα εμπιστοσύνης από την πολιτική και τη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, και με ποιους τρόπους; Πώς επηρεάζει αυτό τη συνολική λήψη αποφάσεων στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιό σας;

Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην ενίσχυση της στρατηγικής της θέσης μέσω μιας σαφούς στρατηγικής μείωσης κρίσιμων εξαρτήσεων.

Εργαζόμαστε διαρκώς για την ενίσχυση των εγχώριων αμυντικών μας δυνατοτήτων και τη βελτίωση της συνολικής μας θέσης ασφάλειας.

Κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής μας είναι η ανάπτυξη τεχνολογικής κυριαρχίας, ώστε η ΕΕ να έχει τον έλεγχο σε βασικές τεχνολογίες και αλυσίδες εφοδιασμού.

Η στρατηγική αυτή συμπληρώνεται από την ενεργή διεύρυνση της συνεργασίας με ομοϊδεάτες (like-mined) εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο, για τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, τον καταμερισμό του βάρους της ασφάλειας και την προώθηση κοινών προτύπων και αξιών.

Παράλληλα, συνεχίζουμε τη στενή μας συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραμένουν σημαντικός εταίρος και σύμμαχος της Ευρώπης, παρά κάποιες διαφωνίες.

Οι αμυντικές δαπάνες μέχρι τώρα ήταν κυρίως εθνική υπόθεση. Όμως οι συνθήκες έχουν αλλάξει και η ΕΕ καλείται να αντιμετωπίσει κοινές και δύσκολες προκλήσεις. Ένα χρήσιμο εργαλείο είναι η πρωτοβουλία SAFE. Θεωρείτε ότι τα 150 δισ. ευρώ που έχουν διατεθεί είναι επαρκή; Πιστεύετε ότι θα χρειαστεί μια ισχυρότερη προσέγγιση —παρόμοια με το RRF; Και σε αυτό το πλαίσιο, όπως τόνισε η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, πιστεύετε ότι υπάρχει επαρκής ενότητα εντός της ΕΕ για την άμυνα; Η άμυνα μπορεί να μην περιλαμβάνεται στις συνθήκες της ΕΕ και να αποτελεί σε μεγάλο βαθμό εθνική αρμοδιότητα, αλλά οι σημερινές επείγουσες προκλήσεις φαίνεται να απαιτούν μια κοινή προσέγγιση.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα μια άνευ προηγουμένου απειλή ασφάλειας, που καθιστά αναγκαία μια ταχεία και ουσιαστική ενίσχυση των συλλογικών μας πόρων και δυνατοτήτων άμυνας.

Ως απάντηση στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας, τα κράτη μέλη έχουν δείξει ξεκάθαρη και σταθερή δέσμευση να αυξήσουν την ετοιμότητά τους:

• Το 2024, οι συνολικές αμυντικές δαπάνες των 27 κρατών μελών ανήλθαν στα 343 δισ. ευρώ.

• Οι δαπάνες αυτές κατέγραψαν για δέκατη συνεχόμενη χρονιά ρεκόρ αύξησης, με άνοδο 19% σε σχέση με το 2023, που με τη σειρά του είχε ακολουθήσει αύξηση 10% σε σχέση με το 2022. Αυτή η πορεία δείχνει την αμεσότητα της ανάγκης για ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας.

Για να διευκολύνει αυτήν την κρίσιμη επιτάχυνση και να ενισχύσει τη Βιομηχανική και Τεχνολογική Βάση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η ΕΕ εισήγαγε το εργαλείο SAFE:

• Το SAFE είναι ένα ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο σχεδιασμένο για να επιταχύνει τη δημιουργία μιας Ενιαίας Αγοράς Άμυνας. Προσφέρει έως 150 δισ. ευρώ σε δάνεια για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αυξήσουν γρήγορα και ουσιαστικά τις επενδύσεις τους στις ευρωπαϊκές αμυντικές δυνατότητες. Μέχρι σήμερα, 24 κράτη μέλη έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον.

• Κεντρική απαίτηση του SAFE είναι η ενίσχυση των ενδοευρωπαϊκών δαπανών άμυνας και η διασφάλιση του εφοδιασμού. Προβλέπεται ότι το 65% όλων των προμηθειών πρέπει να είναι ευρωπαϊκής προέλευσης. Αυτό εγγυάται ασφάλεια εφοδιασμού και ενισχύει την ανάπτυξη στρατηγικών ικανοτήτων εντός της ΕΕ.

• Το SAFE θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αναπτύξουν στρατηγικές δυνατότητες πιο αποδοτικά και γρήγορα. Περαιτέρω λεπτομέρειες για συγκεκριμένες επενδύσεις θα προκύψουν αφού αναλύσουμε τα εθνικά σχέδια που υπέβαλαν τα κράτη μέλη, έχοντας θέσει ως προθεσμία έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025.

Ένα από τα θέματα ασφάλειας που συζητούνται είναι η δημιουργία ενός λεγόμενου τείχους μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone-wall). Προφανώς, αυτό δεν μπορεί να κατασκευαστεί από τη μια μέρα στην άλλη. Τι μπορεί όμως να επιτευχθεί μέσα στο επόμενο έτος; Ποιοι είναι οι πρώτοι στόχοι του οδικού χάρτη που αναμένεται να παρουσιάσει η Επιτροπή; Δεδομένης της αμεσότητας για τις χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, θεωρείτε ότι ο σχεδιασμός θα περιοριστεί σε αυτές τις χώρες ή θα καλύψει συνολικά τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας και της Κύπρου;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ένα καθαρό μοτίβο επιθετικότητας, ειδικά από τη Ρωσία, η οποία δοκιμάζει ενεργά την Ευρώπη, εξετάζει τη συλλογική μας αποφασιστικότητα και υπονομεύει συστηματικά την ασφάλεια σε ολόκληρη την ήπειρο. Είναι απαραίτητο όλα τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους.

Οι πρόσφατες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν χαρακτηριστικό και άμεσο παράδειγμα αυτού του υβριδικού περιβάλλοντος απειλών.

Για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών και την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων, η ΕΕ προωθεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση:

• Όπως ανακοινώθηκε στην ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης (SOTEU), η ΕΕ δεσμεύεται να δημιουργήσει ένα «Τείχος Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» και να επενδύσει σε ένα «Παρατηρητήριο της Ανατολικής Πτέρυγας (Eastern flank watch)». Η τεχνική εργασία για την εφαρμογή αυτού του φυσικού και τεχνολογικού φράγματος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

• Δίνουμε προτεραιότητα στην ταχεία ανάπτυξη δύο κρίσιμων ικανοτήτων:

Επιτήρηση και Αντίμετρα: Προηγμένα συστήματα εναέριας επιτήρησης σε συνδυασμό με ισχυρές drone και anti-drone δυνατότητες.

Άμεση Αντίδραση: Ενισχυμένη ικανότητα για άμεση και αποτελεσματική αντίδραση σε επιθέσεις ή παραβιάσεις με drones.

Για να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν τους πόρους για να αναπτύξουν αυτές τις ικανότητες, η Επιτροπή αξιοποιεί διάφορα καθιερωμένα και νέα μέσα, μεταξύ των οποίων Μηχανισμοί χρηματοδοτικής στήριξης: σημαντικά εργαλεία όπως το SAFE, το EDIP (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας), το EDF (Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας), το BraveTechEU και το ISF (Internal Security Fund) είναι διαθέσιμα για να στηρίξουν τις επενδύσεις των κρατών μελών σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς ασφάλειας και άμυνας. Περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή και την κλιμάκωση θα ανακοινωθούν σύντομα.

Σε συνέχεια της Λευκής Βίβλου για την Άμυνα, η Επιτροπή προγραμματίζει να παρουσιάσει τον Οδικό Χάρτη Ετοιμότητας για την Άμυνα (Defence Readiness Roadmap) εντός του Οκτωβρίου, ο οποίος θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και ορόσημα.

Το έργο αυτό υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και το ΝΑΤΟ, με τον Επίτροπο Κουμπίλιους να ηγείται των προσπαθειών υψηλού επιπέδου για τον συντονισμό.

Ένα από τα πιο απαιτητικά καθήκοντα της ΕΕ είναι η απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, και αναμένουμε πρωτοβουλίες και στον τεχνολογικό τομέα. Θα μπορούσατε να μας δώσετε παραδείγματα για το τι να περιμένουμε ώστε η ΕΕ να γίνει πιο ελκυστικός τόπος για επενδύσεις; Και πώς μπορεί η απλοποίηση διαδικασιών να επηρεάσει τις αρχές του AI Act; Υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθούν;

Κεντρικός στόχος της Επιτροπής είναι η σημαντική ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕ για επενδύσεις, μέσω τολμηρών δράσεων για την απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και την εξασφάλιση νομικής σαφήνειας, ιδιαίτερα στους τομείς της ψηφιακής και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Δεσμευόμαστε να κάνουμε πιο απλή και οικονομικά αποδοτική τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην ΕΕ.

Έχουμε ήδη παρουσιάσει με επιτυχία έξι δέσμες (Omnibus) με στόχο την απλοποίηση υφιστάμενων κανονισμών. Για παράδειγμα, η δεύτερη δέσμη, που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο, επικεντρώθηκε ειδικά στην απλούστευση των κανόνων για τις διασυνοριακές επιχειρήσεις και στη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων στις επενδύσεις.

Το προσεχές μας έργο περιλαμβάνει μια «Ψηφιακή Δέσμη» (Omnibus). Στόχος είναι η δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου φιλικού προς την καινοτομία. Αυτό σημαίνει διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς να συμβιβαζόμαστε σε ό,τι αφορά τα υψηλά μας πρότυπα ασφάλειας και δικαιοσύνης στο διαδίκτυο. Επιδιώκουμε να πετύχουμε τους ρυθμιστικούς μας στόχους με λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερες αλληλεπικαλύψεις και απλούστερους κανόνες για τις εταιρείες.

Στον κρίσιμο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, η προτεραιότητά μας είναι η παροχή νομικής σαφήνειας σε επιχειρήσεις και αγορές:

Δεσμευόμαστε για την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του πρωτοποριακού Κανονισμού για την ΤΝ (AI Act). Η στρατηγική μας εστιάζει στην παροχή σαφήνειας και πρακτικής καθοδήγησης.

Για τον σκοπό αυτό, αναπτύσσουμε βασικές δράσεις πληροφόρησης και υποστηρικτικούς πόρους, με κυριότερο το επικείμενο «AI Act Service Desk». Το Service Desk θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος πληροφόρησης, παρέχοντας απλή και κατανοητή καθοδήγηση για την εφαρμογή του Κανονισμού. Τα εθνικά γραφεία εξυπηρέτησης ΤΝ στα κράτη μέλη θα βοηθήσουν ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (SMEs).

Θα προσφέρει διαδικτυακά διαδραστικά εργαλεία για να βοηθά τους ενδιαφερόμενους να εντοπίζουν εύκολα τις υποχρεώσεις συμμόρφωσής τους και θα διαθέτει τη δυνατότητα παροχής στοχευμένων απαντήσεων σε συγκεκριμένα νομικά ερωτήματα, διασφαλίζοντας έναν σαφή δρόμο συμμόρφωσης για τους καινοτόμους.

Τέλος, καθώς επισκεφθήκατε πρόσφατα την Ελλάδα: ποια οφέλη θα μπορούσε να αποκομίσει η χώρα από τις πολιτικές ασφάλειας και τεχνολογίας που σχεδιάζετε, και πώς περιμένετε η Ελλάδα να συμβάλει στη διαμόρφωση και την υλοποίηση αυτών των πολιτικών; Υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στις ελληνικές αρχές;

Η Ελλάδα βρίσκεται σε θέση να επωφεληθεί σημαντικά από τις συντονισμένες προσπάθειες της ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας και της τεχνολογικής αυτονομίας, λειτουργώντας ως κομβικό κέντρο τεχνογνωσίας και καινοτομίας στην περιοχή.

Η Ελλάδα αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ευρωπαϊκής κυβερνοασφάλειας χάρη στην παρουσία βασικών θεσμών της ΕΕ:

• Κέντρο ENISA: Η εγκατάσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια (European Union Agency for Cybersecurity - ENISA) στην Ελλάδα λειτουργεί ως μοναδικό ευρωπαϊκό κέντρο τεχνογνωσίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η παρουσία αυτή ενισχύει την ανάπτυξη τεχνολογιών και πρακτικών κυβερνοασφάλειας, με οφέλη τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ευρύτερη ευρωπαϊκή κοινότητα.

Η Ελλάδα διαδραματίζει επίσης επιταχυνόμενο ρόλο στις εμβληματικές τεχνολογικές πρωτοβουλίες της ΕΕ:

• AI Factory: Η επιλογή της Ελλάδας τον Δεκέμβριο να φιλοξενήσει ένα ευρωπαϊκό AI Factory στον υπερυπολογιστή DAEDALUS αποτελεί σημαντική αναγνώριση. Τα εργοστάσια ΤΝ έχουν σχεδιαστεί για να προωθήσουν τη διάδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ελληνικές επιχειρήσεις, παρέχοντας κλιμακούμενες, αποδοτικές και οικονομικές λύσεις προσαρμοσμένες στις βιομηχανικές τους ανάγκες.

• Κβαντικό Οικοσύστημα: Η Ελλάδα αποτελεί αναδυόμενο και ενεργό παίκτη στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της Κβαντικής Τεχνολογίας. Η ΕΕ βασίζεται στην Ελλάδα για να οικοδομήσει ισχυρές συνέργειες μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το πνεύμα της πρόσφατα εγκαινιασθείσας Στρατηγικής (Quantum Europe Strategy).

Η γενικότερη πορεία προς μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία ωφελεί τελικά όλα τα κράτη μέλη.

Το μήνυμα προς τις ελληνικές αρχές, τις επιχειρήσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα είναι σαφές: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή για επιχειρήσεις, καινοτομία και τεχνολογική ηγεσία. Πρέπει να δράσουμε τώρα, όλοι μαζί, για να πετύχουμε μια πιο ασφαλή και τεχνολογικά κυρίαρχη Ευρώπη.»