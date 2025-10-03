Σε υψηλό οκταμήνου η ανάπτυξη στον κλάδο υπηρεσιών στην Ευρωζώνη

Ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας PMI για τις υπηρεσίες που καταρτίζει της HCOB αυξήθηκε στις 51,3 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 50,5 τον Αύγουστο.

Ανάπτυξη κατέγραψε ο κλάδος των υπηρεσιών της Ευρωζώνης τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 8 μηνών. Παρά το γεγονός πως η επέκταση ήταν ήπια, με τις προσλήψεις προσωπικού να παραμένουν στάσιμες, σημειώθηκε ελαφριά βελτίωση στη ζήτηση.

Ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας PMI για τις υπηρεσίες που καταρτίζει της HCOB αυξήθηκε στις 51,3 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 50,5 τον Αύγουστο, σύμφωνα με την S&P Global. Πρόκειται για τον τέταρτο συναπτό μήνα που ο κλάδος σημειώνει ανάπτυξη καθώς βρίσκεται πάνω από το όριο του 50 που την διαχωρίζει από τη συρρίκνωση.

«Τα πράγματα κινούνται λίγο πιο ομαλά στον κλάδο των υπηρεσιών. Έπειτα από έναν Αύγουστο όπου επικράτησε στασιμότητα, η επιχειρηματική δραστηριότητα ανέκαμψε τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Η ανάκαμψη ήταν διάχυτη στις χώρες της Ευρωζώνης, με ήπια άνοδο στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία. Ωστόσο, η Γαλλία συνέχισε να αντιμετωπίζει δυσκολίες καθώς η πολιτική αβεβαιότητα άσκησε πιέσεις στους παρόχους υπηρεσιών. Παρ' ότι η ζήτηση αυξήθηκε με τον ισχυρότερο ρυθμό από τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους, η βελτίωση ήταν οριακή. Η ζήτηση από το εξωτερικό παρέμεινε αδύναμη, ενώ οι νέες παραγγελίες εξαγωγών σημείωσαν πτώση για 28ο συνεχόμενο μήνα.

Παρά την περιορισμένη ανάπτυξη, οι πάροχοι υπηρεσιών έγιναν πιο αισιόδοξοι για το μέλλον, με την επιχειρηματική εμπιστοσύνη να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 μηνών τον Σεπτέμβριο.

Ο συνθετικός δείκτης PMI της HCOB που περιλαμβάνει επιχειρήσεις και μεταποίηση ενισχύθηκε στις 51,2 μονάδες από 51 τον Αύγουστο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις μείωσαν ελαφρά το ανθρώπινο δυναμικό τους τον Σεπτέμβριο, σπάζοντας το σερί προσλήψεων που είχε διαμορφωθεί από τον περασμένο Μάρτιο. Αυτό προέκυψε καθώς συνέχισαν να επεξεργάζονται τις εκκρεμείς παραγγελίες, οι οποίες μειώθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών μηνών.

Οι πιέσεις στις τιμές υποχώρησαν οριακά, με το κόστος των εισροών και τις τιμές πώλησης να αυξάνονται με χαμηλότερο ρυθμό από τον Αύγουστο.