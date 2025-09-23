Ντάιμον: «Μας έπιασε απροετοίμαστους» το σχέδιο Τραμπ για τη βίζα εργασίας

«Ήταν κάτι που έπιασε τους πάντες απροετοίμαστους. Οπότε είχαμε πολλά τηλεφωνήματα το Σαββατοκύριακο. Τι σημαίνει αυτό;», σημείωσε.

Σε αμηχανία άφησε το τέλος 100.000 ευρώ που επέβαλε στις εταιρείες για τη χορήγηση βίζας εργασίας Η-1Β τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένης της JPMorgan Chase, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Τζέιμι Ντάιμον.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει τέλος 100.000 ευρώ ετησίως σε νέες αιτήσεις εργαζομένων προκειμένου να εισαχθούν στις ΗΠΑ, πυροδοτώντας σύγχυση και πανικό σε εργοδότες και εργαζόμενους. Η απουσία σαφήνειας γύρω από τους νέους κανόνες μάλιστα, έκαναν τεχνολογικές εταιρείες όπως η Microsoft, η Amazon και η Alphabet οι οποίες κάνουν ιδιαίτερη χρήση της συγκεκριμένης βίζας να προειδοποιήσουν τους εργαζομένους να αποφύγουν ταξίδια στο εξωτερικό.

Η κυβέρνηση στη συνέχεια διευκρίνισε ότι το τέλος θα εφαρμόζεται μόνο σε νέες αιτήσεις.

«Για εμάς, η βίζα έχει σημασία γιατί μετακινούμε κόσμο παγκοσμίως - ειδικοί παίρνουν προαγωγή σε νέες θέσεις και διαφορετικές αγορές. Η πρόκληση είναι ότι οι ΗΠΑ ακόμα χρειάζεται να παραμείνουν ελκυστικός προορισμός», σημείωσε ο Ντάιμον υπενθυμίζοντας πως οι παππούδες του ήταν ελληνικής καταγωγής μετανάστες.

Η JPMorgan είναι μεταξύ των 10 επιχειρήσεων στις ΗΠΑ που χρηματοδοτούν την απόκτηση εργασιακής βίζα και αριθμεί 2.440 υπαλλήλους με βίζα Η-1Β, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Υπηκοότητας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS).

Ο Ντάιμον αναμένει «κάποια αντίδραση» στο σχέδιο, όπως δήλωσε στο CNBC. «Νομίζω ότι όλα τα έθνη θέλουν πραγματικό έλεγχο των συνόρων. Αυτό βοηθά να οικοδομηθεί ένα έθνος. Αλλά μετά από αυτό, θα πρέπει να έχουμε, ξέρετε, καλή μετανάστευση».



