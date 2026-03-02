Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο έτοιμες για «αναλογικές αμυντικές ενέργειες» έναντι του Ιράν

«Οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν έχουν στοχεύσει στενούς μας συμμάχους και απειλούν το στρατιωτικό μας προσωπικό και τους πολίτες μας σε όλη την περιοχή», αναφέρουν στη δήλωση τους.

Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασαν, με κοινή τους δήλωση, την απόλυτη αντίθεσή τους στις «τυφλές και δυσανάλογες» πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής, ως απάντηση στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν εναντίον του οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν έχουν στοχεύσει στενούς μας συμμάχους και απειλούν το στρατιωτικό μας προσωπικό και τους πολίτες μας σε όλη την περιοχή», αναφέρουν στη δήλωση τους οι ηγέτες των τριών χωρών, καλώντας ταυτόχρονα το Ιράν να «σταματήσει αμέσως αυτές τις επιθέσεις».

Οι τρεις ηγέτες δηλώνουν την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στις «απαραίτητες και αναλογικές αμυντικές ενέργειες για να καταστρέψουν στην πηγή της την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη». «Έχουμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους στην περιοχή σε αυτό το θέμα», πρόσθεσαν.

Η Βρετανία δέχτηκε οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις

Η Βρετανία δέχτηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για να πλήξουν θέσεις ιρανικών πυραύλων, έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, τονίζοντας ότι το Λονδίνο «δεν θα συμμετάσχει σε επιθετικές ενέργειες στο Ιράν». «Θυμόμαστε όλοι τα λάθη που έγιναν στο Ιράκ και πήραμε το μάθημά μας από αυτά», σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε βίντεο που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό. Λάβαμε την απόφαση να δεχτούμε το αίτημα αυτό για να αποτρέψουμε το Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους σε όλη την περιοχή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ