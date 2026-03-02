Editorial

Η αμήχανη προειδοποίηση, οι κίνδυνοι και η ανάγκη

«Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στο Ιράν δεν πρέπει να οδηγήσουν σε κλιμάκωση που θα μπορούσε να απειλήσει τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και πέραν αυτής, με απρόβλεπτες συνέπειες, ακόμη και στον οικονομικό τομέα. Πρέπει να αποφευχθεί η διαταραχή κρίσιμων πλωτών οδών, όπως τα Στενά του Ορμούζ». Το παραπάνω είναι η μόνη οικονομική αναφορά στην κοινή δήλωση μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ την Κυριακή. 

Οι 27 εξέφρασαν στο ίδιο κείμενο την έντονη ανησυχία τους για την κατάσταση, ζητώντας μέγιστη αυτοσυγκράτηση, προστασία των αμάχων και πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβάνοντας τη θέση τους το ιρανικό καθεστώς να τερματίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, να απέχει από αποσταθεροποιητικές δραστηριότητες και να παύσει τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων του ιρανικού λαού.

Μία προειδοποίηση αμήχανη για το τι είναι πιθανό να γίνει και..  δεν πρέπει να γίνει. Άλλωστε, η αλήθεια είναι πως οι ηγέτες της ΕΕ έμαθαν από τις… ειδήσεις την επίθεση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν. Ο τρόπος που διεξάγεται η νέα σύγκρουση των «περίπου 4 εβδομάδων» όπως την προσδιόρισε χρονικά την Κυριακή ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν «περνά» από πλευράς αποφάσεων από την Ευρώπη.  Μία Ευρώπη που δεν έχει ούτε επαρκή αμυντική ισχύ, ούτε ενιαία φωνή. Και ο τρόπος που ξεδιπλώθηκε η νέα σύγκρουση δείχνει τη ξεκάθαρη πρωτοβουλία του Προέδρου Τραμπ πέρα από θεσμικές διαδικασίες, κόντρα στο δόγμα του «απομονωτισμού» της εκλογικής του βάσης (MAGA) και με μία ξεκάθαρη σύμπραξη με το Ισραήλ.

Για την Ευρώπη επαληθεύθηκε και πάλι η ανάγκη για άμεσα αντανακλαστικά κάτι που μπορεί να γίνει το επόμενο διάστημα επιταχυντής εξελίξεων. Αλλά μπορεί να οδηγήσει στην πορεία και σε ενίσχυση των άτυπων διευθυντηρίων των προθύμων και ισχυρών που ήδη σχηματίστηκαν (Ε3, Ε6) ή να άρει γρηγορότερα «ταμπού» δεκαετιών (πχ για τα πυρηνικά). Σε κάθε περίπτωση προς το παρόν δεν υπάρχει ορατότητα, ούτε για τη διάρκεια ούτε για την ένταση αυτής της σύρραξης. Ούτε για το τι αλλαγές θα φέρει στη δική μας Ήπειρο. Αυτό που θα αρχίζει να φαίνεται άμεσα στο οικονομικό πεδίο είναι η πρώτη εικόνα των συνεπειών. Ωρα με την ώρα, ημέρα με την ημέρα, ανάλογα με τα γεγονότα.  

Για την Ελλάδα, για μία μικρή χώρα πολύ κοντά στη σύρραξη η οποία «πουλά» τουρισμό, έχει ατμομηχανή τη Ναυτιλία, αλλά και διαχρονική «ευπάθεια» στις ανατιμήσεις λόγω στρεβλώσεων στην αγορά, οι ημέρες αυτές θέλουν μεγάλη προσοχή. Οι έλεγχοι στα καύσιμα που ξεκίνησαν από το Σάββατο είναι σημαντικό να επεκταθούν, όπως και η ευρύτερη προσπάθεια για καλύτερη λειτουργία και έλεγχο συνολικά της αγοράς. Γενικότερα η διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ευστάθειας είναι σημαντική. Όποια τροπή και να πάρουν τα γεγονότα, γίνεται  - για μία ακόμη φορά  - αντιληπτό πως οι καιροί είναι δύσκολοι και πως είναι αναγκαίο όλοι να δείξουν υπεύθυνη στάση.

